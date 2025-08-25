El exfutbolista Maxi López, quien vistió las camisetas de clubes como Barcelona y River Plate, recordó una etapa compleja de su carrera en la que el técnico chileno Manuel Pellegrini terminó teniendo un papel inesperado.

En conversación con After Post United, el delantero relató que vivió un momento difícil mientras militó en la escuadra millonaria, ya que comenzaron a llegar ofertas para dar el salto a Europa desde Italia e Inglaterra.

Según contó, su deseo era jugar en el Arsenal, pero la negociación no se concretó. La otra alternativa que se abría era el Palermo, aunque decidió rechazarla porque su interés era la Premier League.

Esta decisión generó el enojo de River Plate y dejó a Pellegrini, entonces DT del equipo, en una situación muy complicada.

Maxi López se sincera sobre Pellegrini y revela tenso momento

El exjugador argentino tuvo grandes palabras para dirigirse al actual entrenador del Betis. “Un tipo muy inteligente, muy preparado. Tenía unas charlas a la mañana, antes de empezar el entrenamiento que estabas una hora hablando, antes del partido, y vos no sabías si te dormías o no te dormías. Una persona muy inteligente, tengo muy buenos recuerdos con Manuel”.

Acerca del drama que se vivió durante su paso en River en donde coincidió con el ingeniero, comentó que River se puso de acuerdo con el Palermo de Italia, pero él quería irse a Inglaterra.

Publicidad

Publicidad

ver también Manuel Pellegrini expone molestia con Betis pese a su primer triunfo en La Liga

“Era el fútbol que me llamaba más la atención y bueno, no aceptaron la oferta y no acepté la Italia. Qué pasó, me colgaron por no aceptar la oferta que ellos querían, en aquel momento se usaba mucho y no jugaba ni los partidos de entrenamiento”.

“Quedé relegado y un día viene Manuel y me dice: ‘mira Maxi, no es una decisión mía, es una decisión del club, pero no te puedo convocar, no puedes jugar los partidos’, y no fue fácil”.

Publicidad

Publicidad

“Pero él fue una persona que me llegaba con el mensaje, que sabía que no era una cuestión a nivel personal”, explicó.

“Me toco estar unos cuatro o cinco meses sentadito en la tribuna”, contó el jugador, que tras su salida de River llegó al Barcelona en donde estuvo dos temporadas.

López jugó gran parte de su carrera en Italia en donde militó en escuadras como AC Milan, Sampdoria y Torino, antes de colgar los botines el 2021 en el Sambenedettese.

Publicidad