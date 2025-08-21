Manuel Pellegrini enfrenta el inicio de la temporada en España en un extraño ambiente en el Betis. De ir ganando por la cuenta mínima ante Elche, lo termina empatando y eso no cayó bien en Andalucía.

Sin embargo, los problemas para el Ingeniero no son solo el inicio de la Liga de España. También se tiene que ocupar de lo que ha pasado en el mercado de pases de cara a enfrentar un nuevo ciclo que promete.

Y es que los béticos siguen sin complacer al chileno con su mayor regalón: Antony. De hecho, acaban de sumar a una joven promesa para cumplir a medias con los fichajes.

ver también Betis contrata a una joven promesa para complacer a medias a Manuel Pellegrini

La postura de Manuel Pellegrini por su regalón en el Betis

La teleserie que protagoniza tanto el Betis, como Manuel Pellegrini y el Manchester United, dueño actualmente de la carta de Antony, continúa de cara al cierre de los mercados de Europa.

El Ingeniero sabe que todo depende del club donde estuvo Alexis Sánchez para concretar la operación. Por lo que en la previa del duelo ante Alavés por la Liga de España tuvo palabras para el seleccionado brasileño.

Manuel Pellegrini sigue esperando por su mayor regalón en el Betis. Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Consultado en conferencia de prensa, Pellegrini señaló que su sensación es que Antony regresará a Betis, pero que no es una operación fácil.

“No he hablado con Antony. Todos sabemos que estuvo muy a gusto en los meses que estuvo con nosotros. Nosotros queremos que vuelva y él seguramente quiera volver“, dijo.

“Pero no depende de lo que uno quiera sino del Manchester United que es el propietario del jugador”, confesó el chileno a los medios españoles.

Publicidad

Publicidad

ver también La vez que campeón mundial con Argentina se deshizo en elogios para Pellegrini: “Espectacular”

Las críticas del Ingeniero al mercado de fichajes europeo

Pero no se quedó ahí. Manuel Pellegrini también se refirió al mercado de fichajes del Viejo Continente, no dejando títere con cabeza a la hora de criticar el periodo por los problemas que ha generado, por ejemplo, contar con Antony.

“Sigo pensando lo mismo que el año pasado. No hay ninguna razón lógica por la que el mercado termine después de que inicie el campeonato”, puntualizó el técnico nacional.

“Hay 50 días entre una liga y otra, estas tres semanas con La Liga comenzada es una aberración para los equipos. Ojalá eso se arreglara y uno supiera desde el comienzo el plantel con el que va a contar”, cerró el exManchester City.

Publicidad