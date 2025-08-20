Manuel Pellegrini sigue esperando que el Betis logre dar el golpe del mercado para contratar a Antony, el extremo que estuvo a préstamos los últimos meses y que volvió al Manchester United.

La idea del brasileño, que renació de la mano de Pellegrini, es aguantar hasta el 1 de septiembre, el último día del mercado de pases, para forzar su salida desde Inglaterra. Su intención es brillar en España e ir al Mundial del 2026.

El refuerzo que llega al Betis de Pellegrini

Mientras eso sucede, en el Betis complacen a Pellegrini con un joven extremo que llega como una apuesta al cuadro bético. Se trata de Antonio Toral, que llega desde el Real Murcia.

El jugador de 22 años fue anunciado en las redes sociales del Betis mientras se espera la llegada de Antony. “Se ha vinculado hasta 2028 con la entidad verdiblanca“, señalan.

Pellegrini tiene un nuevo refuerzo en el Betis

“Es un habilidoso extremo formado en las categorías inferiores del Real Murcia que el pasado curso disputó 24 partidos y sumó dos asistencias con el equipo grana en Primera Federación, además de participar en los play-offs de ascenso a LaLiga Hypermotion”, informa el comunicado emitido por Betis.

Pagaron 280.000 euros por su pase, los que se cancelarán en dos plazos de 140.000 euros, el primero ahora y el segundo en 2026. Eso sí, solamente compraron el 50% del pase.

De hecho se han incluido en el acuerdo numerosas variables que podrían elevar el precio a 950.000 euros, algo a lo que acostumbran en Europa según minutos jugados y logros alcanzados por el equipo.

Un caramelito para el Ingeniero, que sabe que se trata de una apuesta. Es más: seguramente hará sus primeras armas en el elenco filial, para desde ahí ganarse un puesto en el primer equipo.

