El recordado futbolista argentino Ezequiel Garay colgó los botines en 2020, cuando jugaba en el Valencia, tras una extensa carrera en la que militó en numerosos clubes y coincidió con distintos técnicos, entre ellos Manuel Pellegrini.

El ingeniero se ha convertido en uno de los grandes técnicos que militan en Europa, dirigiendo a clubes como el Manchester City, Villarreal y actualmente dirige al Real Betis, equipo con el que disputó la final de la Conference League.

Pero en su breve etapa dirigiendo el Real Madrid, Pellegrini coincidió con Garay, quien tuvo impactantes palabras para referirse al entrenador chileno.

Campeón del Mundo habla de Pellegrini

El exjugador argentino tuvo pasos por River Plate, Benfica y Real Madrid, además de coronarse Campeón del Mundo con Argentina en la Copa Mundial Sub-20 disputada el 2005, además de ser subcampeón el 2014 con la selección adulta en el Mundial de Brasil.

Garay se convirtió en subcampeón del Mundial 2014 con la Selección Argentina.

En el Real Madrid el jugador trasandino estuvo dos temporadas, mientras que el ingeniero solo una, la de 2009-2010. Pero a pesar del corto tiempo, Garay reveló que Pellegrini dejó una excelente impresión en su carrera.

En conversación con AS hace algunos meses, Garay comentó. “Fue espectacular. No sólo por los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera, sino que también por los entrenadores”.

“Manuel Pellegrini es uno, Jose Mourinho, Jorge Jesús, Marcelino (García Toral), entrenadores a nivel top que de cada uno he absorbido algo y que me han hecho mejor futbolista y, sobre todo, mejor persona”.