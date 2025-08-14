El monumental salto que dio Real Betis en importante ranking gracias a Manuel Pellegrini

El mejor entrenador chileno de todos los tiempos, Manuel Pellegrini, está listo para una nueva temporada en el fútbol europeo, porque ya arranca la Liga de España con Real Betis como protagonista.

El torneo español arranca este fin de semana y la meta del elenco sevillano es mejorar lo realizado en la campaña pasada, donde culminó en el sexto lugar y clasificó a la Europa League.

El Ingeniero Pellegrini le dio otro aire al cuadro de Heliópolis desde que llegó en la temporada 2020-2021, porque siempre fue protagonista y lo llevó a instancias internacional.

ver también Manuel Pellegrini puede perder a su principal figura: Real Betis le pone precio a su estrella

El salto de Real Betis a nivel internacional

Real Betis en 2024-2025 tuvo la mejor participación internacional de su historia, porque llegó hasta la final de la Conference League, la que lamentablemente perdió ante Chelsea.

Pellegrini le dio un nuevo prestigio al cuadro andaluz, porque la UEFA actualizó su ranking internacional y el equipo del chileno aparece en la casilla 33, avanzando siete posiciones en relación a la anterior entrega.

Real Betis se alza como el quinto mejor equipo español en el ranking de la UEFA, detrás de Real Madrid, Barcelona (9º), Atlético de Madrid (12º) y Real Sociedad (27º).

Publicidad

Publicidad

Manuel Pellegrini suma récords con Betis. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

La importancia de Manuel Pellegrini fue fundamental para el alza de Betis, que pasó del puesto 82 antes de la llegada del chileno al 33, codeándose como los mejores del Viejo Continente.

ver también Sufre Manuel Pellegrini: el “chileno” que está a un paso de irse de Real Betis

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Elche por la primera fecha de la Liga de España?

El partido entre Elche y Real Betis, por la primera fecha de la Liga Española, se jugará este lunes 18 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile.

Publicidad