Manuel Pellegrini puede perder a su principal figura: Real Betis le pone precio a su estrella

Se acabó la espera. La temporada 2025-2026 del fútbol europeo ya comenzó y un certamen que siempre es atractivo para el público chileno es La Liga de España, con el Real Betis de Manuel Pellegrini como gran protagonista.

Tal como en la campaña pasada, el equipo del Ingeniero quiere ser uno de los que pelee en la parte alta de la tabla y espera tener un buen debut ante Elche.

Empieza la Liga pero los equipos pueden seguir teniendo variaciones en sus planteles, debido a que el mercado de fichajes cierra recién a finales de agosto, por lo que el DT chileno está en estado de alerta.

ver también Sufre Manuel Pellegrini: el “chileno” que está a un paso de irse de Real Betis

Ez Abde puede dejar el Betis de Pellegrini

Para muchos la principal estrella de Betis en la temporada pasada fue Ez Abde, quien incluso marcó en la final de la Conference League, en la derrota ante Chelsea.

El delantero marroquí es uno de los regalones de Pellegrini, sin embargo, ello no impide que pueda marcharse en el presente mercado veraniego europeo.

En EstadioDeportivo dieron a conocer que Abde tiene la puerta abierta de salida, eso sí, el club que lo quiera debe pagar 25 millones de euros y el gran interesado en AS Roma.

Publicidad

Publicidad

Abde Ezzalzouli puede salir de Betis. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

“La Roma ha reactivado el interés por el internacional marroquí, que anduvo a principios de verano también en las agendas de Como 1907, Bolonia y Fiorentina”, señaló el citado medio.

El pase de Abde pertenece a Real Betis y un porcentaje es de FC Barcelona, y si se hace la operación el cuadro andaluz se llevaría cerca de 16 millones de euros y además se ahorraría un salario cercano a los 6 millones de la moneda europea.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue un goleador temible con Pellegrini y dejó una despedida que hizo llorar a todo el Real Betis

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Elche por la primera fecha de la Liga de España?

El partido entre Elche y Real Betis, por la primera fecha de la Liga Española, se jugará este lunes 18 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile.