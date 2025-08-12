Este centrodelantero supo ser un artillero de temer bajo la tutela de Manuel Pellegrini y este 12 de agosto publicó un tierno mensaje de despedida al Real Betis. Hizo el descargo en su cuenta oficial de Instagram, donde le puso punto final a su ciclo como verdiblanco.

“Siento que, en la vida, las vivencias que tenemos nos generan distintas emociones que nos construyen como personas. Y me siento agradecido de que el verano de 2019 me llevase al Betis. Me hizo ser lo que soy hoy. Desde el primer minuto”, introdujo Borja Iglesias.

El popular Panda agregó que “he construido una red de amistades con gente que me acogió antes de conocerme, con personas que admiraba y con una afición que es difícil de igualar. Lo especial que es el Betis, nuestro Betis, para la gente, supera los límites que nunca podría haber imaginado”.

Borja Iglesias no tuvo un buen final de la relación con Manuel Pellegrini. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

“Y eso se palpa desde las primeras horas en las que aterrizas en Sevilla. Esta etapa ha sido un regalo para mi crecimiento personal y profesional. Es algo que nunca voy a olvidar y que siempre estará conmigo. Es cierto que hemos vivido algún momento más complejo, pero la mayoría han sido increíbles”, expuso Borja Iglesias en la citada red social.

Borja Iglesias celebra un gol con el Betis. Jugará en el Celta de Vigo. (Fran Santiago/Getty Images).

El rendimiento de Iglesias con Pellegrini como director técnico fue muy bueno: anotó 49 goles y regaló 11 asistencias en 144 partidos con el Ingeniero. Pero el experimentado chileno ya no lo tiene en los planes del cuadro bético.

¿Borja Iglesias le deja un palo a Pellegrini en su tierna despedida al Betis?

Borja Iglesias escribió un extenso texto a modo de despedida del Betis, pues ya no entraba en los planes de Manuel Pellegrini. “Aunque hacía un año y medio que no me ponía la camiseta, haber vuelto este verano y vestirla esos 45 minutos en Portugal fue especial”, dijo el ariete de 32 años.

“Igual que todos los éxitos que hemos conseguido juntos y que tanto hemos podido disfrutar. Quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible cada día en este club, desde mi llegada hasta mi despedida”, expuso Borja Iglesias, quien seguirá en el Celta de Vigo.

Borja Iglesias estuvo cedido en el Celta de Vigo, donde había jugado antes: suma 76 goles en 146 partidos. (Aitor Alcalde/Getty Images).

“Y quiero agradecer, eternamente, el cariño de todos los que me habéis apoyado incondicionalmente por llevar esta camiseta, por ser quien soy y como soy. A los que no os ha gustado, lo siento mucho. Me encantaría que no fuese así, pero también entiendo que es algo normal. Espero que, por lo menos, os haya quedado algún recuerdo bonito”, fue el sincero y triste adiós.

Sentenció con más emoción. “Nada va a cambiar el amor y el respeto que tendré siempre por este escudo. Para mí, el Betis es y será una parte fundamental e inolvidable de mi vida. Me siento orgulloso de haber defendido este escudo a mi manera. Gracias por todo y la mejor de las suertes en todo lo que os viene”, cerró Borja Iglesias.

