Manuel Pellegrini enfrenta un encrucijada en pleno mercado de fichajes del Real Betis. El ingeniero sufrió con la lesión de Isco Alarcón que lo tendrá al menos tres mese alejado de las canchas.

El volante creativo sufrió una fuerte entrada en el último amistoso ante Málaga. Lo que terminó de la peor forma: Fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Por lo mismo, en el albiverde se empiezan a mover con un reemplazante.

ver también Fue goleador, le faltó el respeto a Manuel Pellegrini y ahora desata conflicto en el Real Betis

Es que ahora se apunta a nada menos que un titular en el Real Madrid de Xabi Alonso. Esto trata del volante Dani Ceballos que con 29 años ya cuenta con títulos con los merengues, la selección de apaña y hasta la FA Cup con Arsenal.

El nuevo referente que busca Manuel Pellegrini

El tema es que Manuel Pellegrini decidió ir en busca del jugador pero fiel a su estilo, sin que nadie se de por enterado del interés. Desde España indican que el chileno ya hizo la exigencia a la directiva, y justamente se apunta a Dani Ceballos por su pasado en el Real Betis.

Es que además de cumplir con el rendimiento dentro de la cancha, es un hincha ultra reconocido del cuadro español. Lo que llamó la atención ya que en los últimos días apareció con la camiseta del Betis para la temporada que comienza este fin de semana. Por lo que existe un deseo del jugador por volver al club de sus amores.

Ahora en materia de números Transfermakrt indica que el costo de Ceballos es de 10 mil euros y tiene contrato hasta 2027. Lo que escapa del prespuesto del Real Betis.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto paga el Real Betis por Dani Ceballos?

Ahora Diario de Sevilla pone la luz de esperanza ya que Real Madrid está dispuesto a negociar por el jugador y hasta se detalla que Dani Ceballos aceptaría reducir su salario. “Está dispuesto a hacer un esfuerzo importante, reduciendo su ficha prácticamente a la mitad, para poder cuadrar en el organigrama salarial del combinado de Heliópolis”, informaron.

Lo que implicaría pasar de 10 millones de euros por temporada, a la mitad prácticamente. El tema ahora es la negociación a contra reloj, ya que la Liga parte este fin de semana, y Betis visita al Elche, mientras que el Real Madrid será local ante Osasuna.

Publicidad