Periodista español insulta a Isco: "Este culibajo raro, de barba yihadista, no merece seguir en el Real Madrid"

En España quedó la grande y uno de los protagonistas de la polémica es Isco Alarcón, el mediocampista del Real Madrid, quien fue insultado de forma irrespetuosa y hasta con tintes racistas por el periodista Alfonso Ussía.

¿Qué pasó? La novia del futbolista, Sara Sálamo, se enfrascó en una discusión por Twitter con el torero Cayetano Rivera, quien pide ayuda y rescate económico al Gobierno español para la polémica actividad en medio de la pandemia del Covid-19.

"¡Subvencionado, titiriteros, rojos...! Ah, no... Toreros", sostuvo irónica la actriz reconocida por su ideología y postura antitaurina.

El "me gusta" de Isco que generó la rabia del periodista.

Tras la discusión entre Sálamo y el torero, Isco le dio un me gusta al rapero Rayden, que publicó una foto con la leyenda “ACAB: All Cayetanos Are Bastards”.

Este fue el hecho que detonó la furia del periodista Alfonso Ussía, quien salió al paso para insultar al futbolista y exigirle al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que lo saque del cuadro merengue.

Florentino Pérez. Por más que su amigo Ferreras defienda al culibajo, a ver si al fin, tiene usted la valentía de ponerlo en el mercado. Da igual lo que le ofrezcan. Supone un ahorro. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) May 27, 2020

Este tío, culibajo y raro, con barba yihadista y multimillonario por la gracia de Florentino Pérez, no merece seguir en el Real Madrid. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) May 26, 2020

“Florentino Pérez, por más que su amigo Ferreras defienda al culibajo, a ver si al fin, tiene usted la valentía de ponerlo en el mercado. Da igual lo que le ofrezcan. Supone un ahorro", publicó Ussía.

Pero no fue lo único, pues en otra respuesta manifestó que “este tío, culibajo y raro, con barba yihadista y multimillonario por la gracia de Florentino Pérez, no merece seguir en el Real Madrid”.