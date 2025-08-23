La llave entre la U de Chile e Independiente por los octavos de final de Copa Sudamericana se está definiendo en el escritorio. Luego de los lamentables incidentes que hubo en el Estadio Libertadores de América, es la Conmebol quien determinará lo que pasará con dicho encuentro.

Uno que mira atentamente esta situación es Alianza Lima, cuadro que se clasificó a cuartos dejando en el camino a Universidad Católica de Ecuador. Eso sí, en el elenco hermano de Colo Colo decidieron tomar una clara postura al respecto y esa es irse contra el Bulla.

El presidente del cuadro peruano sacó la voz ante el panorama que enfrentan para la llave y aseguraron que la Conmebol cometería un “precedente terrible” si es que les da la clasificación al elenco estudiantil. Esto, debido a que consideran un hecho grave que los incidentes puedan repetirse en el futuro.

Alianza Lima no cree correcto que la U avance en la Copa Sudamericana

Mientras en la Conmebol están analizando cada detalle para determinar la sanción que habrá, la U e Independiente ruegan ser los beneficiados con la clasificación. Los incidentes en el encuentro por Copa Sudamericana dejarán un importante castigo para cada elenco, pero sin duda habrá uno que avance.

En Alianza Lima aseguraron que la Conmebol cometería un gran error si le da la clasificación a la U en la Copa Sudamericana tras los incidentes con Independiente. Foto: Photosport.

Ante este panorama el presidente del cuadro peruano, Jorge Zúñiga, conversó con Willax sobre esta situación y fue categórico. “El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo“.

“En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos y, con la reacción de los hinchas argentinos, terminó en esta tragedia“, añadió.

Fue tras ello que el mandamás de Alianza Lima se lanzó contra una posible clasificación del Bulla a cuartos de Copa Sudamericana. “Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible“.

¿La razón? Según él, dejaría instalada la opción a futuros cuadros que quieran avanzar con este tipo de hechos. “Implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la Conmebol es difícil“.

Por ahora, lo único cierto es que el ente rector del fútbol sudamericano ha mantenido reuniones con ambos clubes. Se espera que en los próximos días salga el veredicto y así haya más claridad sobre cómo seguirá el torneo.

La U e Independiente se defienden de lo que fue una noche trágica en la Copa Sudamericana. Alianza Lima sigue los detalles más que atento para prepararse para un duelo que puede, incluso, no darse.

¿Cuándo se jugaría el duelo entre Alianza Lima y la U en Copa Sudamericana?

Mientras se define lo que pase en la Conmebol con la U e Independiente, la Copa Sudamericana ya tiene programación para la llave de Alianza Lima. Los Aliancistas se verán las caras en cuartos de final con el que avance de fase el 18 de septiembre en Perú desde las 21:30 horas.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Con el partido ante Everton suspendido, la U pone la mira en lo que será el Superclásico ante Colo Colo. El Romántico Viajero visitará al Cacique el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.