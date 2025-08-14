Néstor Raúl Gorosito es el entrenador de Alianza Lima, que dio un paso muy grande en la Copa Sudamericana al vencer como local por 2-0 Universidad Católica de Ecuador.

El cuadro peruano va por el lado del cuadro de Universidad de Chile, que derrotó 1-0 a Independiente. Por ende, ambos son favoritos en los encuentros de vuelta para pasar a cuartos de final.

Encuentro que podría ser una revancha para Gorosito contra los azules, 26 años después de una de las polémicas más grandes que haya tenido un desenlace de torneo nacional.

Histórica polémica entre Católica y la U de Chile

Hay que remontarse a 1994 para recordar la electrizante recta final de campeonato, en el que Universidad Católica parecía el claro favorito a ser campeón con su dupla estrella Néstor Gorosito y Alberto Acosta.

El gol de Salas ante la Católica que aún enfurece a Gorosito pues estaba offside

Los azules empezaron a remontar y así es como llegaron igualados en puntaje al clásico universitario de la fecha 27. Restarían solamente tres encuentros por jugarse tras ese duelo.

Fue la U la que ganó 1-0 con un gol de Marcelo Salas, el que hasta el día de hoy alegan en Universidad Católica pues indican que el Matador estaba adelantado antes de la definición.

No sólo eso: en el primer tiempo el árbitro Carlos Robles expulsó a Gorosito por doble amarilla, mermando de esta manera el juego del elenco de la Franja.

Gorosito es el DT de Alianza Lima

Los descargos de Gorosito por el campeonato de 1994

Gorosito jamás ha olvidado ese episodio. “Nos robaron el campeonato, a quién le queda duda. Hubo un línea que los dirigió 15 veces. Nos robó Robles”, dijo por ejemplo en el 2016.

Luego en el 2018 dobló la apuesta. “Fue una vergüenza. Nos hacen un gol offside y después ante Cobresal (en la última fecha) cobran un penal escandaloso. Ya estaba armado. Nunca viví algo así como jugador”.

El 2020 lo ratificó en 24 horas. “Les cobraron 50 penales que no fueron. Y no es contra los jugadores, ojo, la U era un equipazo. Pero el vicepresidente de la ANFP, que era Calderón creo, gritaba los goles como nunca vi. Me echaron (ante la U) por no hacer nada y después no me dieron fecha de castigo”, sentenció.

