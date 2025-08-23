“Más criterio”: Deportes Limache reclama contra arbitraje por batalla campal ante O’Higgins

Deportes Limache logró rescatar un valioso empate ante O’Higgins. El “Tómate Mecánico” con un hombre menos, sumó una unidad que a final de temporada puede ser clave. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano por los incidentes sobre el final del encuentro.

Pese a que en el inicio se apoyó la campaña por no más violencia en el fútbol, esto poco y nada se reflejó en la cancha del Estadio Lucio Fariña. Misael Llantén logró el agónico empate en el minuto 97, pero en la celebración de Limache estalló la trifulca. Según se rumoreó hubo un intercambio entre la banca celeste y el plantel local. Lo que alertado por Guillermo Pacheco.

Con el pitazo de Franco Jiménez, el lateral corrió en busca del integrante del cuerpo técnico de O’Higgins que habría insultado a los jugadores de Limache. El tema es que el DT Víctor Rivero evitó que pasara a mayores.

El pito central no lo interpretó así y le sacó roja al lateral. Lo que hizo estallar la bomba. Pacheco corrió directamente a camarines y ahí se trasladó la trifulca ya que ambos planteles se enfrentaron. Según pudo apreciar la cámara de TNT Sports solo hubo intercambio de palabras. Pero todo a vista y paciencia del árbitro. “Tú (Pacheco) provocaste esto”, recalcó Jiménez a Rivero.

El reclamo de Deportes Limache contra los árbitros

Tras ello, vino el desahogo de Deportes Limache que ahora tiene 18 unidades y quedó a la caza de Unión Española y Deportes Iquique. Por lo mismo, Víctor Rivero dejó en claro su molestia por lo que los arbitrajes que han tenido que enfrentar. En especial por la expulsión de Pacheco y la que también sufrió “Popín” Castro.

“El partido terminó caliente y tenemos que tener la cabeza más fría. Fui a calmar al Guille (Pacheco) y lo termina expulsando igual. Vamos a apelar. Tenemos que entender lo que nos estamos jugando”, expresó el adiestrador a TNT Sports

“El árbitro debe tener más criterio en esas jugadas. Ya nos pasó con Coquimbo y ahora esto. El equipo demuestra que está vivo pero hay detalles que nos están matando”, lamentó Rivero.

Por su parte, Francisco Meneghini fue consultado por el altercado y decidió bajarle el tono a la polémica. “Son cosas que pasan en este tipo de partidos intensos. Pero quedan ahí”, sentenció en conferencia de prensa post partido.

