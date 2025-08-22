El fútbol chileno no solo está mirando lo que sucede con Universidad de Chile y su futuro en la Copa Sudamericana tras la masacre en Avellaneda. También hay otro foco de atención.

Y es que en las próximas horas un club de la actividad puede entrar en un oscuro futuro declarándose en quiebra. La falta de un inversionista que cubra los gastos es la necesidad urgente.

Incluso, recibió los descargos de un exjugador que incluso llamó a su presidente como “poco hombre”, que diera la cara y respondiera ante la falta de pagos al interior del club, que motivaron también su salida.

ver también “Dos meses sin ir a entrenar”: el SAU barre con Roberto Cereceda tras llamar “poco hombre” a directivo

El club del fútbol chileno que puede entrar en quiebra

Se trata de San Antonio Unido, elenco del fútbol chileno, que puede entrar en quiebra en las próximas horas, como también no poder disputar lo que queda de temporada en la Segunda División.

En conversación con Cable Noticias del Canal 2 de San Antonio, Guillermo Lee, presidente de Lilas S.A, controladora del cuadro del Timón y la Gaviota, detalló la grave situación.

ver también Roberto Cereceda y durísima denuncia contra el SAU en quiebra: “¡Poco hombre, da la cara y responde!”

“Este ha sido el año más difícil que a mi me ha tocado como presidente, estoy consciente que enfrentamos la peor crisis de los últimos 30 años”, dijo Lee al noticiero local.

Publicidad

Publicidad

La crisis es tal que adeudan sueldos en el primer equipo, fútbol joven, no cuentan con canchas de entrenamiento y en duda un estadio para ser locales ante Brujas de Salamanca por la Liga 2D.

San Antonio Unido puede entrar en un oscuro futuro en las próximas horas. Instagram: San Antonio Unido.

En ese sentido, el presidente del SAU relata la dura realidad. “Nosotros como club no tenemos ingresos, suena duro decirlo. El borderó no lo tenemos, por cada partido de local hemos perdido entre 4 o 5 millones de pesos, hasta 7″, cuenta.

Publicidad

Publicidad

La crisis es total en el SAU: Horas contadas

Es tal la crisis que a última hora están gestionando el estadio para recibir en la Liga 2D a Brujas de Salamanca, siendo el Municipal de Lo Barnechea el escenario, donde han encontrado las facilidades.

Sin embargo, eso no ocurrirá si es que no encuentran un inversionista que salve al club del fútbol chileno. De no ser así, está condenada a una quiebra y a desaparecer en el corto plazo.

“Nos pusimos como fecha este viernes (22 de agosto) para poder cerrar todo, porque hay gente que no tiene su sueldo al día, por más amor a la camiseta, no podemos seguir estirando el chicle de la permanencia en la división”, cerró Guillermo Lee en Canal 2 de San Antonio.

Publicidad