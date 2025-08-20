Sigue la polémica en San Antonio Unido. Bastó que Roberto Cereceda disparara en redes sociales contra un “dirigente” del club, para que iniciaran una guerra de declaraciones.

El ex Colo Colo acusó a Valentín Benet, de que “el modelo, ni siquiera le contesta a sus compatriotas argentinos que trajo. Es el dueño de San Antonio, no les paga el departamento ni los gastos comunes”.

“Les están cortando la luz a estos compañeros, no les responde. Y él, en España, subiendo fotos, historias de vacaciones. Eso no se hace, amigo. Eres un poco hombre: anda y da la cara. Responde”, criticó el histórico lateral zurdo de la Roja.

Le dan con todo a Cereceda en el SAU

Tras los fuertes dichos de Roberto Cereceda contra Valentín Benet, fue Guillermo Lee, presidente de San Antonio Unido, que le tiró un mazazo en redes sociales al lateral izquierdo de larga trayectoria en el fútbol chileno.

“Quiero aclarar lo dicho por un jugador del club que, aunque lleva más de dos meses sin presentarse a entrenar, no ha presentado su renuncia y ha compartido información en redes sociales”, partió diciendo el directivo.

En ese sentido, Lee aclaró los dichos del “Choro” diciendo que “Respecto al señor Valentín Bener: él no es ni ha sido accionista ni director del club. Ha sido, más bien, un amigo valiente que trató de ayudarme a sacar este buque adelante”.

“Los comentarios son injustos y malintencionados. El único responsable de lo que pasa hoy en el club soy yo“, cerró el presidente del SAU, en polémica guerra de declaraciones con Roberto Cereceda.

