A todos nos pasó que rayamos una camiseta con plumón para identificarla con nuestro nombre. O el de un ídolo. Algo muy habitual en el amateurismo, pero no tan común en el fútbol profesional. Pero así no más ocurrió en la Segunda División del balompié nacional.

San Antonio Unido venció por 3-2 a Real San Joaquín en la 16° fecha de La Liga 2D, aunque también quedó ratificada la seria situación económica que vive el cuadro lila. De hecho, un jugador del SAU volvió a las canchas tras superar una lesión que lo marginó cinco meses.

Pero no había una indumentaria dispuesta para él. Se trata de Pablo Sanhueza, un volante central de 30 años con vasta experiencia en el ascenso criollo: pasó por Deportes Recoleta, Universidad de Concepción y Rangers de Talca, último club que defendió antes de recalar en el puerto sanantonino.

Pablo Sanhueza jugó con Rangers la final del ascenso ante Limache, que ganó el boleto a la élite. (Andres Pina/Photosport).

Corrían 85 minutos cuando Fernando Gutiérrez decidió mandar al campo de juego a Sanhueza. Reemplazó a René Meléndez, quien fue la figura del encuentro. “En la situación que estamos vamos día a día, partido a partido. Afrontamos cada partido de la mejor manera”, expresó el zurdo jugador formado en Audax Italiano tras recibir su premio.

Pero la casaquilla de su reemplazante de inmediato llamó la atención. Más de alguno apreció que el estampado no era igual al de sus compañeros. “No hay mal que por bien no venga, vamos no más”, escribió Sanhueza, quien no se tomó con tanto humor esta anécdota.

Captura Instagram.

“Mi camiseta del nuevo redebut”, aseguró el oriundo de Tomé en su cuenta de Instagram, donde le añadió un emoji de payaso a ese mensaje. De todas maneras, Sanhueza quedó con una sonrisa en el rostro en medio de un momento muy difícil para él y sus compañeros. Hay jugadores que tienen cuatro meses de sueldos impagos en el SAU. Y hasta cinco.

Pablo Sanhueza queda feliz por volver a pesar de su camiseta escrita con plumón

Más allá de este incidente con la camiseta que fue ‘estampada’ con un plumón, Pablo Sanhueza encontró motivos para alegrarse. Por fin dejó atrás cinco meses de inactividad producto de dos lesiones que le quitaron al DT del SAU una variante.

“Gracias, compañeros y cuerpo técnico. Más fuerte que nunca”, introdujo Sanhueza en una historia que musicalizó con Eye of the Tiger. También se refirió a ese complicado proceso, que seguramente se hizo más difícil con el comprometido contexto económico que vive San Antonio Unido.

“Después de casi cinco meses volvimos a tocar una cancha. Independiente de todo, sigo confiando en los tiempos de dios”, sentenció Pablo Sanhueza, quien en su carrera también registra pasos por Deportes Concepción, Deportes Santa Cruz, Magallanes, Unión San Felipe y Deportes Valdivia. Y quiere retomar su mejor versión.

