Este volante sabía que tendría poco espacio en el primer equipo de la U de Chile y eso le iba a restar chances para ser nominado al Mundial Sub 20 que organizará nuestro país. Por eso mismo, tomó la determinación de buscar minutos a préstamo en la Segunda División Profesional.

Un desafío arriesgado, pero fue el que tomó Fernando Sanguinetti, quien este fin de semana festejó su primer gol. Fue el 2-0 de Provincial Osorno, que venció por ese marcador a Provincial Ovalle para ponerle fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

Sanguinetti sacó un tiro inatajable para el portero Guillermo Orellana y le puso el broche de oro a la victoria del equipo adiestrado por Rodrigo Venegas, quien reemplazó al cesado Fernando Guajardo. “Contento por mi primer gol como profesional, todo es resultado del esfuerzo”, dijo el mediocampista en La Liga 2D.

Fernando Sanguinetti cuando firmó su primer contrato en Universidad de Chile. (Foto: U de Chile).

“El apoyo de mi familia siempre ha estado en este proceso para esta oportunidad que me dio el club y la quiero aprovechar al máximo para surgir en mi carrera y seguir consiguiendo triunfos y premios con el equipo”, manifestó Sanguinetti, quien tiene una gran meta en esta cesión a los Toros.

“Ese siempre fue el gran objetivo: poder estar en el Mundial que viene. Sería un honor. Para eso trabajo todos los días. También en buscar el ascenso con el equipo, que es lo más importante”, expuso Sanguinetti, quien espera lograr el premio deseado con Provincial Osorno. Pero también ganarse un lugar en la lista definitiva de Nicolás Córdova.

Publicidad

Publicidad

ver también Gustavo Álvarez le raya la cancha a la nueva joya que contrató U de Chile

Fernando Sanguinetti, el volante de U de Chile que brilla en Provincial Osorno y quiere estar en el Mundial Sub 20

Para Fernando Sanguinetti, el foco lejos de la U de Chile está en el Mundial Sub 20 desde lo individual. Y en lo colectivo, el plan es pelear arriba en la Liga 2D. “La gente nos da una fuerza para afrontar los partidos y siempre necesitamos su apoyo”, dijo el mediocampista.

Fernando Sanguinetti jugó el Sudamericano Sub 20 con la Roja. ¿Estará en el Mundial?

Publicidad

Publicidad

“Es una muy buena hinchada, se nota cuando hay más y cuando están menos. Nosotros veníamos con partidos que regalamos puntos y no merecíamos perderlos”, marcó Sanguinetti luego de esta revitalizadora victoria ante el cuadro ovallino.

Y dejó una osada apuesta en torno a las aspiraciones del cuadro osornino. “Tenemos a mi gusto el mejor plantel de la segunda división. Vamos a luchar por el campeonato. Seguimos siendo los primeros candidatos y así va a ser”, aseguró Fernando Sanguinetti. Eso sí, la misión no es fácil: tienen 26 puntos y el líder tiene 32 unidades. Es Deportes Puerto Montt, acérrimo rival de los Toros, donde también hay un joven azul.