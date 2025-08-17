Este joven delantero de Deportes Melipilla tuvo un día muy especial que seguramente no olvidará y que le valió recordar una experiencia en Universidad Católica. Se trata de un jugador de 17 años. Llamado Diego Cofré, quien tuvo algunos minutos en la victoria de los Potros ante General Velásquez.

Todos se enteraron de que era su estreno, pues apareció con el look típico de quien tiene su primera convocatoria. Sí, con ese ridículo corte de pelo de esa estúpida tradición llamada bautizo. Por eso mismo, en La Liga 2D se percataron del especial duelo que jugó Cofré.

Y lo entrevistaron luego del triunfo ante el cuadro de San Vicente de Tagua Tagua. “Cuando cumplí 14 años, me vino a buscar la Católica a Melipilla. Gracias a dios me fue bien, fui y cuando me iban a inscribir, una semana antes me diagnosticaron cáncer a los ganglios. Gracias a dios y mi mamá, que siempre me apoyó, lo pude superar”, contó el novel ariete.

“Salí adelante, nunca me faltó nada con mi familia. Siguieron mi sueño de ser futbolista profesional. Gracias a dios lo pude cumplir, feliz con el triunfo del equipo. Y por sumar minutos con esta camiseta tan hermosa”, le dijo al periodista Rodrigo Vargas, quien le consultó por el período de superar la enfermedad.

Diego Cofré tuvo una jornada muy especial en Deportes Melipilla. (Foto: Potros Pasión).

Diego Cofré, el debutante de Melipilla que Católica fue a buscar y superó un cáncer

Deportes Melipilla aplaudió el estreno de Diego Cofré, quien tuvo una chance de emigrar a Universidad Católica que fue truncada por una urgencia médica. Tuvo que tratarse un cáncer. “Pensé que se acababa todo”, admitió este futbolista, quien ahora mira todo con mucha esperanza.

Pero no en ese momento. “La palabra es muy fuerte y uno iguala eso con el fallecimiento. Siempre tuve ganas de seguir jugando, me hacían las quimioterapias y seguía entrenando”, aseguró Diego Cofré, quien acaba de cumplir un hito en su trayectoria.

“El fútbol es lo que me mantiene vivo, lucho día a día por el fútbol. Gracias a mis compañeros y el profe, que me dio toda la confianza. Estaba convencido de que mi momento iba a llegar, pero nunca pensé que tan luego”, sentenció Diego Cofré, quien le dedicó gratitud al entrenador Marcelo Palma. ¡A por más en tu emergente carrera, crack!

