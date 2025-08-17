Coquimbo Unido sacó adelante un partido complicado ante Everton y terminó ganando por 2-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso. Los piratas aprovecharon la caída de Universidad de Chile ante Audax y sumaron tres puntos de oro para escaparse en la cima de esta Liga de Primera 2025.

Y es que el equipo de Esteban González llegó a 47 puntos y le sacó nueves unidades de distancia a la U y diez a Audax Italiano, sus más cercanos perseguidores tras 20 fechas jugadas.

Una de las buenas figuras en este triunfo sobre los viñamarinos fue Cristián Zavala, quien aportó con las asistencias en los tantos de su equipo, primero a Manuel Fernández y luego a Matías Palavecino.

La palabra de Cristián Zavala tras romperla ante Everton

El delantero declaró en charla con TNT Sports tras el partido que “me he sentido bien desde el primer día. Todos me han ayudado mucho. Sabían que venía de un momento complicado y me recibieron bien. Estoy feliz de lo que se ha visto en la cancha”.

“Cada vez el apoyo es más. Yo jugué antes acá y siempre hemos jugado con harta gente. Se lo debemos a los hinchas. Queremos que lo disfruten y que se van reflejados en nosotros”, agregó.

Cristián Zavala se matriculó con dos asistencias en esta jornada triunfal de Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Zavala declaró entre risas que no vio el partido de la U al mediodía por una curiosa razón. “La verdad es que me quedé dormido en la merienda y no vi el partido de la U. Después me dijeron el resultado, así que feliz. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y lo supimos sacar adelante”, concluyó.

El próximo partido de Coquimbo Unido

Los piratas regresarán a la acción ante Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025 el sábado 23 de agosto a partir de las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.