Liga de Primera

Coquimbo Unido quiere esconder la presión que les mete U de Chile en la Liga de Primera

Los Piratas saben que jugarán el domingo con el resultado de la U encima, lo que puede generar sentimientos en su partido.

Por Cristián Fajardo C.

La U quiere darle caza a los Piratas en la tabla de posiciones.
Una nueva fecha comienza esta jornada en la Liga de Primera 2025, donde el gran puntero de la tabla de posiciones, Coquimbo Unido, intentará dar un nuevo paso por conseguir el título.

Los Piratas reciben en la jornada del domingo a Everton, a las 17.30 horas en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, donde intentarán mantener los seis puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

Una situación que, pese a la diferencia de unidades, es un tema latente en los hinchas coquimbanos, donde fue el técnico Esteban González, quien sacó la voz por la presión.

“Mantener la ventaja no es tema, nosotros tenemos que seguir dando pasos seguros, más allá de lo que sea el exterior del próximo partido. Tener seis puntos de ventaja sobre la U no dice nada, porque queda mucho torneo“, explicó.

Coquimbo Unido venció a la U en la primera rueda. Foto: Andrés Pina/Photosport

Coquimbo Unido habla de U de Chile

Coquimbo Unido jugará el domingo ante Everton sabiendo el resultado del duelo entre Universidad de Chile vs. Audax Italiano, quienes jugarán el mismo día, pero a las 12.30 en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el Chino González fue claro en la única preocupación que debe tener Coquimbo ante el escenario de presión: “Mantener el funcionamiento y mejorar lo positivo que tiene el equipo, y minimizar los errores“.

Más allá de la posición de ambos equipos en la tabla, el equipo tiene que tener la capacidad de crecer ante cada rival. Va a ser un partido complejo y difícil, entre dos equipos que salen a proponer”, detalló.

Revisa la tabla de posiciones:

