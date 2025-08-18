Es tendencia:
Liga de Primera

Colo Colo recibe fuerte advertencia por interinato de Héctor Tapia: “La última vez…”

Todo indica que el ex delantero dejará momentáneamente el cargo de jefe de las inferiores para asumir en el primer equipo. Lo que genera opiniones divididas.

Por Felipe Pavez Farías

Tapia asumirá como interino tras la salida de Almirón
© RAMON MONROY/PHOTOSPORTTapia asumirá como interino tras la salida de Almirón

Colo Colo busca nuevo entrenador. Pero mientras debe decidir al reemplazante de Jorge Almirón, el reloj sigue corriendo y este viernes debe visitar a Palestino por la Liga de Primera. 

Ante esto, en ByN tienen claro que asumirá Héctor Tapia por la menos los próximos dos partidos que se avecinan. Lo que contempla los árabes y nada menos que el Superclásico contra la U. Escenario que podría ser catastrófico ya que nunca en toda su historia el Cacique ha perdido los cuatro clásicos.

Por lo mismo, históricos de los albos se dividen ante está decisión. Es que Tapia tiene hasta el momento un rendimiento del 61% en Colo Colo. Pero ahora la situación es mucho más complicada que en ocasiones anteriores. 

La advertencia al interinato de Héctor Tapia 

Así lo recalcó Claudio Borghi que, es parte del grupo de los que ha llegado a los 100 partidos dirigidos en Colo Colo, pero ahora confesó que hay preocupación por lo que pueda hacer Tito Tapia. 

Cualquier entrenador que venga va a encontrar un equipo bajo anímicamente. Como está jugando el equipo no es fácil. Vienen dos partidos contra Palestino y la U, que no son fáciles”, advirtió en el programa ESPN F90. 

Pero eso no fue todo, porque el Bichi recordó la campaña en la que se tuvo que disputar la promoción. “El último interinato fue Gualberto Jara, que le exigieron meterse en competencias internacionales y terminó peleando por el descenso“, sentenció. 

Cabe consignar que este martes habrá una nueva reunión de directorio en ByN, donde se sentenciará el futuro y el monto del finiquito de Jorge Almirón. Tras ello, se hará oficial la llegada de Héctor Tapia. 

