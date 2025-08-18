Colo Colo comienza a buscar entrenador para reemplazar a Jorge Almirón, el técnico que dejará el banco del club en el estadio Monumental la jornada del martes, tras una reunión de directorio de Blanco y Negro.

Con el nombre de Héctor Tapia liderando las listas para asumir un interinato, que se extenderá, por al menos, para los partidos ante Palestino y el Superclásico contra Universidad de Chile, igual hay otros que suman fuerza.

Uno, que pareciera ser un gran anhelo de los hinchas, es el de Claudio Borghi, quien ha coqueteado con la idea de volver a dirigir en el fútbol chileno, donde ahora fue consultado directamente.

Fue en ESPN Chile donde el entrenador que fue multicampeón con los albos fue acorralado con la idea de una respuesta por el sueño de los hinchas, donde el ex DT de la Roja fue enfático en su respuesta.

Una escena que sueñan los hinchas en Colo Colo.

ver también Las condiciones que pone Claudio Borghi para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo: “Tiene que haber…”

¿Borghi como entrenador de Colo Colo?

Fue el periodista Sebastián Esnaola quien se lanzó a la piscina para preguntar lo que todos los hinchas de Colo Colo querían saber, consultando la opción a Claudio Borghi para volver al cuadro en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

“Es una pregunta incómoda: ¿te llamaron de Colo Colo?”, fue lo que le lanzó directamente al ahora comentarista deportivo, donde hubo un tenso silencio en el estudio.

“¿A mí? ¿De Colo Colo? No, no. Hoy sí me llamó muchísima gente, amigos. En esto de yo te llevo las maletas”, salió jugando Borghi.

“Yo iría con Marcelo Barticciotto (se ríe junto a él). Imagina que fuera de chiste con Marcelo decimos vamos los dos: dejamos la cag…”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también El día en que Borghi aseguró que no puede volver a Colo Colo con Mosa como presidente: “Su forma de trabajar me…”

Revisa el momento: