Más de dos décadas como profesional y Luis Santelices de 39 años sigue siendo figura. El portero de Deportes Melipilla llegó esta temporada al equipo y rápidamente ha marcado su lugar en el club de segunda división.

Santelices con paso en clubes como Curicó Unido, Deportes Linares, Deportes Antofagasta y Everton arribó este año a los potros, quienes vivieron unos tensos meses luego de ser sancionados con una nueva resta de puntos por incumplimientos financieros. Actualmente, el equipo va en el cuarto lugar de la tabla.

La llegada de Luis Santelices a Melipilla

Su llegada al club no fue tan sencillo, en conversación con AS, el jugador comentó que “Esta categoría está muy complicada en lo económico y Melipilla no está ajeno. Con todo lo qué pasó con el ascenso, el club no la ha pasado bien, pero se lucha a diario, hasta por parte de grupos de hinchas, para salir adelante”.

El arquero señaló que está contento con el actual momento de su carrera. “¿A quién no le motiva seguir ligado en el fútbol profesional? Espero que mi cuerpo también me lo permita. Actualmente, estoy en un equipo que creyó en mí y estoy muy agradecido de llegar a Deportes Melipilla, que me abrió las puertas para seguir desarrollándome”.

Agregando que se siente muy a gusto en el equipo. “Me siento querido y respetado dentro de mis compañeros y eso te motiva a seguir trabajando y a querer entregar el máximo siempre”.

Con más de dos décadas de carrera, el portero revela sus claves para seguir activo. “La constancia y la disciplina son esenciales para mantenerse vigente. El amor y la pasión con la que vivo cada entrenamiento y partido. El apoyo del equipo y, por supuesto, el apoyo familiar que es fundamental para cada futbolista”.

“Agradezco a cada institución en la que he estado y el cariño recibido, pero sin duda que mis mejores años los he vivido en Curicó, porque ahí he hecho la mayor parte de mi carrera. En ese club me formé y crecí como profesional”.

Añadiendo que creen que es posible pelear el título esta temporada. “Aquí estamos claros que nosotros seguiremos trabajando humildes y unidos para ir avanzando lo que más podamos. Además, quiero darme la oportunidad de agradecer al cuerpo técnico que creyó en mí y al cariño y respeto de la hinchada de Deportes Melipilla”.

