En febrero de este año, el fútbol chileno quedó consternado con la situación que afectaba a Natsumy Millones. La joven futbolista de Coquimbo Unido sufrió convulsiones y se desplomó en un entrenamiento de su equipo, quedando en coma inducido y con ventilación mecánica.

La delicada situación de la delantera motivó mensajes de apoyo de varios clubes del fútbol chileno y de la selección chilena femenina, donde Yanara Aedo le mandó fuerzas a ella y a su familia.

Después de más de un mes de recuperación, y con una cirugía cerebral incluida, Natsumy Millones recibió el alta médica el pasado 17 de marzo. De a poco se fue recuperando y retomando la actividad física, siempre manteniendo su objetivo de volver a las canchas con Coquimbo Unido.

Eso pasó el pasado fin de semana. La delantera ingresó para el segundo tiempo del partido de las piratas contra Deportes Recoleta en la Liga Femenina, disputado el domingo 17, como si nada hubiera pasado. Entregó una asistencia y anotó en la goleada por 5-0.

El difícil momento que pasó Natsumy Millones

Cuando fue dada de alta, desde el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, donde fue operada, explicaron que Natsumy Millones sufrió un cuadro de epilepsia refractaria, provocado por una displasia cortical que derivó en crisis convulsivas.

“Este cuadro le había llevado a tener muchas crisis convulsivas y ser intubada. Fue derivada a nuestro centro porque el tratamiento requiere la resección de la zona del cerebro que tiene la displasia, pero, en el caso de Natsumy, estaba ubicada en una zona muy crítica y la resección podría haber dejado secuelas motoras”, mencionó Carlos Bennett, médico jefe del servicio de Neurocirugía del Van Buren, después de la cirugía.

Ahora, la atacante formada en la IV Región está de vuelta en las canchas con Coquimbo Unido. Su primer gol en su regreso fue desde el punto penal. Tras marcar, la delantera rompió en llanto y fue abrazada de inmediato por todas sus compañeras.

“Estoy muy contenta de haber vuelto y con un gol. Era lo que yo venía esperando hace mucho tiempo, así que estoy muy contenta, quiero agradecerle al profe por la oportunidad que me dio y al equipo por confiar en mí. El gol fue muy emocionante, me puse a llorar“, declaró Natsumy Millones.