La selección chilena sub 20 tiene nueva nómina, esta vez para trabajos de microciclo. El primero de 2026. El entrenador Nicolás Bravo dio a conocer el listado de 28 jugadoras, donde destaca la inclusión de las dos gemelas, hijas de Humberto Suazo, Arantza y Grettel.

“Primer microciclo del año para La Roja femenina sub 20. Las 28 seleccionadas que trabajarán en el CAR José Sulantay, con miras al Sudamericano de Febrero”, informó el representativo nacional.

La Roja sub 20 viene de disputar dos amistosos contra Paraguay, el pasado 18 y 21 de enero. Para esos duelos, sólo fue considerada la defensa, Arantza Suazo. Esta vez, Nicolás Bravo nominó a las dos hermanas de los registros de Universidad de Chile.

Cabe recordar que la selección chilena femenina sub 20 se prepara para el Sudamericano de la categoría que se desarrollará entre el 4 y 28 de febrero en Paraguay, para definir a los cuatro clasificados al Mundial Femenino Sub 20 de Polonia 2026.

Nómina selección chilena sub 20

Arqueras: Oriana Cristancho (U. de Chile), Marian Jerez (Santiago Wanderers), Martina Funck (FFCh) y Catalina Mellado (FFCh).

Nómina de La Roja sub 20.

Defensas: Isidora Flores Vitta (U. Católica), Florencia Adasme (U. de Chile), Emma González (U. de Chile), Catalina Arias (Colo Colo), Arantza Suazo (U. de Chile), Constanza González (Colo Colo), Ashley López (Coquimbo Unido) y Gabriela García (U. de Chile).

Mediocampistas: Valentina Peña (U. Católica), Grettel Suazo (U. de Chile), Amparo Abarca (U. Católica), Alexa San Francisco (Coquimbo Unido), Ámbar Figueroa (U. Católica), Anays Miranda (Santiago Wanderers), Anais Álvarez (Colo Colo), Amaral Farías (Colo Colo) y Natsumy Millones (Coquimbo Unido).

Delanteras: Katary Cádis (U. de Chile), Nicole Carter (Colo Colo), Pamela Cabezas López (U. Católica), Vaitiare Pardo (U. Católica), Maite Martínez (Colo Colo), Javiera Coronado (Colo Colo) y Francisca Vargas (U. de Chile).

