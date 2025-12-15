Universidad de Chile entregó un notición en el fútbol femenino, ya que Grettel y Arantza, hijas de Humberto Suazo, firmaron el primer contrato profesional de sus carreras.

Si bien la carrera deportiva de Suazo padre registra un importante paso por Colo Colo, sus herederas han seguido un camino distinto, defendiendo los colores del Romántico Viajero.Ahí han destacado, por lo cual el Bulla decidió demostrarles su confianza con un importante paso.

Las gemelas Suazo firman con U. de Chile

Grettel y Arantza son gemelas de la categoría 2006. Luego de tener un breve paso por Colo Colo en el 2019, club donde su padre fue tricampeón y goleador, decidieron cruzar la vereda e irse a Universidad de Chile. Una acción sorpresiva por el pasado de Chupete, pero que les salió muy bien a sus hijas.

En los Azules, rápidamente las gemelas Suazo comenzaron a destacarse y se fueron abriendo camino en cada división hasta llegar al primer equipo. Debido a estos antecedentes y ambas ya con 19 años, en el Bulla decidieron respaldar el talento de las hermanas y les hicieron su primer contrato profesional.

“Del planeta del gol a vivir la vida en colores. Las gemelas Suazo firmaron su primer contrato profesional con el Romántico Viajero ¡A seguir creciendo junto a Las Leonas, Arantza y Grettel!“, escribieron en las redes sociales de Universidad de Chile.

Si bien en un inicio fue curioso que las hijas de un histórico de Colo Colo militaran en el clásico rival, de a poco la familia Suazo se ha ido cargando al azul. Hasta el propio Chupete reconoció su cercanía con la U gracias al cariño que le han dado a sus gemelas. Incluso el hijo menor de Humberto, Chuy, también se ha declarado hincha del Bulla.

Arantza y Grettel esperan seguir con su crecimiento futbolístico en el 2026, donde Universidad de Chile intentará arrebatarle el título nacional a Colo Colo. Las Albas son las actuales tetracampeonas, por lo que tendrán un lindo desafío las gemelas venidas del Planeta Gol.