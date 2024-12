Humberto “Chupete” Suazo es un jugador identificado con Colo Colo. Sin embargo, en el último tiempo ha generado una cercanía con Universidad de Chile. Por esta razón, reconoció que hoy tiene el corazón dividido.

El oriundo de San Antonio no tuvo una buena salida de los Albos en el 2015 y desde entonces, algo se quebró con el club. Por otra parte, sus hijas empezaron a hacer carrera en el lado azul de la fuerza, algo que hizo que la familia Suazo comenzara a simpatizar con el León.

El buen trato de Universidad de Chile a Chupete Suazo

Las hijas de Humberto Suazo, Arantza y Grettel (18 años), juegan en Universidad de Chile desde el 2019. Si bien salieron en algunas oportunidades, siguiendo la carrera de su padre, la identificación con el Romántico Viajero quedó instalada. Hoy juegan en la juvenil y alternan en el primer equipo.

Incluso, el hijo menor del hombre venido del planeta gol, Jesús, también se hizo hincha de los Azules y hasta va al estadio. Por esta razón, pese a que Chupete fue tricampeón con Colo Colo y reconoce que siempre fue hincha albo, ahora igual siente cariño por la U.

“Yo la verdad que ahora sí tengo el corazón dividido, porque el Chuy salió a la barra, se va al estadio a ver a la U, las niñas juegan ahí, pero están desde los 15 años”, explicó Suazo padre en el programa Balong FC de Manuel de Tezanos.

La familia Suazo en el CDA. Imagen: Archivo.

Pese a su pasado en los Albos, el máximo golador de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010 reconoce que es tratado muy bien cada vez que va al Centro Deportivo Azul. “Después tuvimos pasos por La Serena y todo, pero se identifican mucho con la institución y a mí me tratan con mucho respeto. Manuel, yo eso lo tengo que destacar“, detalló Chupete.

“Una vez me llevaron al estadio a ver un partido de la U contra O’Higgins. Como que la gente me queda mirando, pero me dejó ver el partido, me pedían fotos y súper respetuosos“, agregó el formado en Universidad Católica.

A esta altura, la familia Suazo es una más entre las tantas que llegan al CDA a ver a sus hijas seguir el sueño de convertirse en futbolista. Chupete, lejos de querer tratos especiales, solo valora el respeto que le han mostrado en el club.

“Yo soy el papá de las niñas, no soy el Chupete Suazo ya. Pero tenemos solo palabras de agradecimiento, Manuel. Muchas palabras de agradecimiento, porque uno no puede decidir por ellas“, cerró el histórico goleador, que hoy defiende a San Luis de Quillota.

Las declaraciones de Suazo sobre la U (46:20)