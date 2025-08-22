El partido por la vuelta, entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido en el minuto 47, tras graves incidentes en el estadio Libertadores de América.

Lo que comenzó con un intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipos, terminó con la invasión por parte de barristas de Independiente a la barra azul que intentaban escapar del conflicto en las gradas. La violencia escaló rápidamente, dejando escenas impactantes y varios heridos de gravedad.

Bajo este contexto, los universitarios deben retomar la competencia en la Liga de Primera y este fin de semana deben enfrentar por la Fecha 21 a Everton de Viña del Mar, te contamos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Everton? Horario y dónde ver EN VIVO

Recordemos que el partido entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, está pactado para este domingo 24 de agosto, desde las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la Fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025