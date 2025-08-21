Hace algunos minutos, el plantel de Universidad de Chile llegó al aeropuerto de Santiago y fue el capitán de los azules, Marcelo Díaz, quien alzó la voz sobre lo ocurrido con los hinchas que asistieron al Estadio Libertadores de América, para presenciar el partido contra Independiente de Avellaneda.

Recordemos que, lo que comenzó con un intercambio de proyectiles entre hinchas de ambos equipos, terminó con la invasión por parte de barristas de Independiente a la barra azul que intentaban escapar del conflicto en las gradas. La violencia escaló rápidamente, dejando escenas impactantes y varios heridos de gravedad.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre el partido de U. de Chile vs. Everton?

El referente de los azules, respondió una serie de interrogantes por parte de la prensa en su llegada a suelo nacional y una de ellas fue si jugarán el duelo que tienen este fin de semana frente a Everton, por el Campeonato Nacional.

Díaz fue enfático en destacar que están enfocados en los hinchas afectados y anunció una importante decisión del plantel: “En este momento solo estamos pensando en nuestra gente que está en Argentina que está herida, estamos prestando toda nuestra atención, y ni siquiera pensamos en lo que viene este fin de semana… de hecho no vamos a entrenar porque lo importante hoy es que nuestros compatriotas y nuestros hinchas puedan regresar a sus hogares lo antes posible y con vida”.

Díaz también se refirió a los probables castigos de la CONMEBOL: “En ese contexto yo creo que la CONMEBOL y la FIFA se tendrá que meter en la organización de un evento deportivo de tal tamaño, yo no sé lo que va a suceder. Se tomarán cartas en el asunto como corresponde con todo tipo de información y se tomarán las medidas que se tengan que tomar“.

Enfatizando en la seguridad del recinto deportivo: “Si encuentro que hubo poca seguridad para todos los que estábamos en el estadio, no tan solo para los hinchas de la U, los jugadores de ambos clubes, sino que para todos”.

¿Cuándo es el partido de U. de Chile vs. Everton?

Recordemos que el partido entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, está pactado para este domingo 24 de agosto, desde las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la Fecha 21 de la Liga de Primera.