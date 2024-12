Uno de los mejores goleadores que ha tenido el fútbol chileno en su historia es Humberto Suazo, clave en la Selección para la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010.

Chupete a sus 43 años se niega a retirarse del fútbol, porque extendió su contrato con San Luis de Quillota, cuadro al que defenderá en 2025 en la Primera B.

Suazo regresó a Chile en 2015 para defender la camiseta de Colo Colo, elenco que lo lanzó a la fama mundial y del que se fue por la puerta chica, tras un conflicto con Blanco y Negro que terminó en tribunales, donde el juicio fue ganado por el jugador.

Suazo en picada contra Aníbal Mosa

Humberto Suazo se fue mal del estadio Monumental y este jueves recordó aquel episodio, porque en el programa Balong de Manuel de Tezanos Pinto comentó su triste partida de Colo Colo.

“Yo sigo insistiendo, perdón por la palabra, fue una mariconada lo que me hicieron, yo siempre lo he dicho“, dijo de forma tajante el Chupete.

“Para mí fue muy duro, jugué ahí, siempre quise estar ahí, hice unos buenos dos años antes de irme a México. Después tomé la decisión de venirme, casi terminando mi carrera y fue doloroso para mí, para mi gente, para todos”, agregó.

Humberto Suazo jugando por Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, arremetió contra Aníbal Mosa: “después hubo otro tema, porque yo me iba a estacionar ahí porque las niñas (sus hijas) entrenaban ahí (en el Monumental), me estacionaba en la zona de los jugadores y me dijeron que por orden de arriba me tenía que ir. Mucha gente no sabe esas cosas”.

“Estaba a cargo el que está ahora. Yo no quiero ni nombrarlo. La gente muchas cosas no saben, me trataron muy mal, luego pasó lo que pasó, se fue a juicio y me dieron la razón”, cerró Suazo sobre su salida de Colo Colo.