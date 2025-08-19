Es tendencia:
Colo Colo

Gustavo Quinteros golpea el corazón de Colo Colo con fuerte decisión: “Me gustaría…”

El entrenador, que suena como fuerte opción para volver al cuadro albo, tomó una determinación para su carrera.

Por Carlos Silva Rojas

© Getty ImagesGustavo Quinteros define su futuro.

Se vienen semanas muy movidas para Colo Colo, porque en Blanco y Negro deben encontrar a un nuevo entrenador luego del despido de Jorge Almirón.

La partida del argentino era cosa de tiempo y el reloj explotó el pasado sábado, cuando Universidad Católica goleó por 4-1 a los albos en el estadio Monumental.

La burocracia de ByN hará que recién este martes se vaya Almirón y Héctor Tapia sea anunciado como DT interino, pero la idea de la concesionaria es encontrar a un técnico definitivo en el corto plazo.

Gustavo Quinteros no quiere dirigir a Colo Colo

Uno de los entrenadores que está en la lista corta y suena en Colo Colo es Gustavo Quinteros, quien dirigió a los albos desde 2020 hasta finales de 2023, con relativo éxito tras ganar un torneo local, una Supercopa y dos veces la Copa Chile.

El argentino nacionalizado boliviano está libre tras su paso por Gremio y tiene adeptos en el Monumental, sin embargo, el estratega no tiene ganas de volver a Chile.

Quinteros conversó con TyC Sports y señaló que su intención es volver a tener la opción de dirigir en Argentina, donde salió campeón con Vélez Sarsfield en 2024.

Gustavo Quinteros espera otra oferta del fútbol argentino. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)

Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del futbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina y bueno, esperemos que salga algo interesante”, dijo el estratega.

“Sería bueno (dirigir a un equipo grande en Argentina), pero hoy por hoy estoy tranquilo de vacaciones, esperando alguna posibilidad que por ahí sé de a fin de año”, cerró.

Gustavo Quinteros sonó muy fuerte en Boca Juniors, aunque aquello no prosperó y el cuadro Xeneize optó por el veterano Miguel Ángel Russo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.

