Se vienen semanas muy movidas para Colo Colo, porque en Blanco y Negro deben encontrar a un nuevo entrenador luego del despido de Jorge Almirón.

La partida del argentino era cosa de tiempo y el reloj explotó el pasado sábado, cuando Universidad Católica goleó por 4-1 a los albos en el estadio Monumental.

La burocracia de ByN hará que recién este martes se vaya Almirón y Héctor Tapia sea anunciado como DT interino, pero la idea de la concesionaria es encontrar a un técnico definitivo en el corto plazo.

Gustavo Quinteros no quiere dirigir a Colo Colo

Uno de los entrenadores que está en la lista corta y suena en Colo Colo es Gustavo Quinteros, quien dirigió a los albos desde 2020 hasta finales de 2023, con relativo éxito tras ganar un torneo local, una Supercopa y dos veces la Copa Chile.

El argentino nacionalizado boliviano está libre tras su paso por Gremio y tiene adeptos en el Monumental, sin embargo, el estratega no tiene ganas de volver a Chile.

Quinteros conversó con TyC Sports y señaló que su intención es volver a tener la opción de dirigir en Argentina, donde salió campeón con Vélez Sarsfield en 2024.

“Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del futbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina y bueno, esperemos que salga algo interesante”, dijo el estratega.

“Sería bueno (dirigir a un equipo grande en Argentina), pero hoy por hoy estoy tranquilo de vacaciones, esperando alguna posibilidad que por ahí sé de a fin de año”, cerró.

Gustavo Quinteros sonó muy fuerte en Boca Juniors, aunque aquello no prosperó y el cuadro Xeneize optó por el veterano Miguel Ángel Russo.

