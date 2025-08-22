Colo Colo atraviesa un momento de incertidumbre tras la salida de Jorge Almirón del banquillo, en un año del centenario que ha sido catalogado como un fracaso. En la búsqueda de su reemplazante, varios nombres están sobre la mesa, entre ellos el de Gustavo Quinteros.

El estratega, que dirigió a los albos entre 2020 y 2023, dejó un grato recuerdo en la hinchada, lo que ha generado que muchos pidan su esperado regreso al banco.

Después de su paso por Colo Colo, Quinteros asumió la dirección técnica de Vélez Sarsfield y, más recientemente, de Gremio, donde fue despedido a dos meses de su llegada al Brasileirao. No obstante, si el interés del “Cacique” es real, no estaría solo en la competencia, ya que histórico club uruguayo también habría puesto sus ojos en el entrenador.

ver también ¿Es opción? Aníbal Mosa responde al posible regreso de Gustavo Quinteros a Colo Colo

El club que podría alejar a Gustavo Quinteros de Colo Colo

Según reveló el periodista deportivo Coke Hevia en sus redes sociales, Nacional de Uruguay estaría cerca del DT. “Gustavo Quinteros tuvo encuentros para conocer sus condiciones. Nacional de Uruguay lo tentó”, escribió en X (Ex Twitter).

La respuesta de Mosa ante los rumores sobre el regreso de Quinteros

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló sobre el perfil del técnico que buscan para reemplazar a Jorge Almirón. “Tiene que ser una persona que haya dirigido equipos grandes, que tenga manejo de camarín, experiencia internacional. Por ahí va el tema”.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, sobre Quinteros señaló: “Es un buen técnico, pero andan más dando vueltas. Es seductor para cualquiera venir a dirigir al más grande del país. Perdimos la votación, llegó Jorge y lo apoyamos. Esto es así, lo importante es poner el foco en Colo Colo”.