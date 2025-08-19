Colo Colo comienza la búsqueda de su nuevo entrenador luego de la salida de Jorge Almirón. El técnico no seguirá al mando del Cacique tras el fracaso en el año del centenario, lo que da paso a los rumores sobre posibles candidatos.

Uno de los que apareció con todo sonando con fuerza es Gustavo Quinteros. El estratega dejó un gran recuerdo en el Estadio Monumental y no son pocos los que lo piden de vuelta, algo a lo que Aníbal Mosa decidió aclarar.

El presidente de Blanco y Negro se refirió a los rumores que acercan al ex entrenador albo otra vez a la Ruca. Y si bien no le cerró la puerta, dejó en claro que no está entre las prioridades.

Aníbal Mosa le hace el quite al retorno de Gustavo Quinteros a Colo Colo

Pese a que su nombre es uno de los que más apoyo genera, en Colo Colo no creen que sea el momento para que vuelva Gustavo Quinteros. O así por lo menos lo dio a entender Aníbal Mosa, quien frente a los medios de comunicación fue muy claro.

Gustavo Quinteros se fue de Colo Colo siendo respaldado por Aníbal Mosa para que siguiera. Foto: Photosport.

“Estamos tranquilos, nosotros vamos a afrontar la situación de buena manera. Una vez firmemos el finiquito nos vamos a poner a trabajar, que la gerencia deportiva reciba curriculums, hemos recibido muchas propuestas pero no hemos conversado con ninguna. No corresponde hablar con otros mientras tengamos a Jorge. Una vez se firme, recibiremos las alternativas que se nos han hecho llegar“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Aníbal Mosa reveló el perfil de entrenador que buscarán para que llegue a la banca de Colo Colo. “Tiene que ser una persona que haya dirigido equipos grandes, que tenga manejo de camarín, experiencia internacional. Por ahí va el tema“.

Consultado por los montos con los que irán a negociar, el presidente de Blanco y Negro fue categórico. “Ni aumenta ni baja, nosotros vamos a ver las propuestas arriba de la mesa y sobre esas, vamos a tomar la decisión y vamos a privilegiar lo deportivo que otra cosa“.

ver también ¿Reemplazante de Jorge Almirón? Gustavo Quinteros se sincera sobre un regreso a Colo Colo

Fue tras ello que comenzaron las consultas sobre candidatos. “Nombres a mí no me gusta dar, creo que a contar de mañana ya van a empezar a llegar las propuestas. No corresponde hablar de nombres mientras no zanjemos lo de Jorge“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, entró de lleno en el caso del ex DT albo. “Es un buen técnico pero andan más dando vueltas. Es seductor para cualquiera venir a dirigir al más grande del país. Perdimos la votación, llegó Jorge y lo apoyamos. Esto es así, lo importante es poner el foco en Colo Colo“, sentenció.

De esta forma, Colo Colo marca una distancia ante un posible regreso de Gustavo Quinteros. En el Cacique se tomarán su tiempo para buscar a su nuevo entrenador y así tratar de levantar el 2025 o apostar todo al 2026.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros logró dirigir un total de 153 partidos oficiales en su paso por Colo Colo. En ellos consiguió 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas, con 239 goles a favor y 149 en contra. Ganó 4 títulos: el Campeonato Nacional 2022, la Supercopa 22 y 2 Copa Chile (2021 y 2023).

Publicidad

Publicidad

ver también Aceptada pero no confirmada: la respuesta de Colo Colo a oferta de la MLS por una figura

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras busca a su nuevo entrenador, Colo Colo trabaja con la mira puesta en Palestino y la Liga de Primera. El Cacique visitará a los Árabes este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas.