Tras una espera que se hizo eterna el ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo por fin llegó a su término. La dura derrota por 4-1 ante la UC marcará el adiós del argentino, quien está viviendo sus últimas horas como DT del Cacique.

Con este panorama en el Monumental debe comenzar a buscar un reemplazante, dando por inaugurada la temporada de danza de nombres para dar con su nuevo entrenador definitivo mientras dure el interinato de Héctor Tapia.

Opciones hay varias, incluso de estrategas que ya saben lo que es dirigir y ser exitosos en Colo Colo. Uno de ellos es Gustavo Quinteros, quien está libre tras ser despedido del Gremio de Brasil en abril de este año.

Justamente por lo mismo, son varios los que se imaginan un regreso al Monumental para sacar al Cacique de este mal momento, algo que el propio santafesino vio como una posibilidad hace algún tiempo.

“Me gustaría volver a Colo Colo”

Hay que retroceder a mayo del 2024, cuando al mando de Vélez Sarsfield el DT aseguró en charla con Directv Sports que “si regresara a Chile, me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve tres años y vivimos momentos inolvidables”.

“Quiero saludar y agradecer a la gente de Colo Colo que me ha apoyado. Jamás olvidaré cuando la gente coreaba mi nombre, eso es algo que me marcó para siempre. Un saludo eterno”, agregó.

Gustavo Quinteros ganó cuatro títulos en su primer paso como DT de Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Quinteros también dejó en claro que “igual, uno no sabe dónde te llevará el fútbol. No le abro ni cierro las puertas a ningún club”.

Los números de Gustavo Quinteros en el Cacique

El santafesino dirigió entre el 2020 y 2023 un total de 154 compromisos con el Cacique, donde logró 79 triunfos, 42 empates y tuvo 33 derrotas, lo que se traducen en un 60,39% de rendimiento. Con los albos el DT ganó un título de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos saldrán a la cancha este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este compromiso será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.