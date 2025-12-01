Este centrodelantero, que había jugado en la Bundesliga de Alemania y la selección de Paraguay, fue una apuesta en el mercado 2023 de Colo Colo que al tiempo le significó una demanda al club. Se trata de uno de los arietes que fichó Blanco y Negro para suplir la dolorosa salida de Juan Martín Lucero.

Un futbolista que se enroló a los albos desde los Bravos de Juárez de México, donde tuvo números de goleador respetable. Algo que en cierta medida replicó bajo la tutela de Gustavo Quinteros. Las referencias son para Darío Lezcano, quien tuvo una estadística muy prolífica a juzgar por sus goles y minutos jugados.

Lezcano anotó cuatro goles en apenas 395 minutos. Pero la presencia del asunceño de 35 años en el estadio Monumental estuvo marcada por las lesiones. En líneas generales, estuvo lejos de refrendar el cuantioso salario con el que firmó su contrato de dos años ligado al Cacique.

Uno de los golews que Lezcano anotó por Colo Colo fue ante Magallanes. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Pues bien, este 1 de diciembre, se destapó un lío judicial entre el ex jugador del Ingolstadt de Alemania y el Thun de Suiza. La contó el periodista Cristian Alvarado de ADN Deportes. “Darío Lezcano demandó a Colo Colo ante la FIFA por una cifra millonaria. Exige el pago de 870 mil dólares”, escribió el popular Tomatao en X.

ver también Cortés y Pons hacen temblar a Colo Colo y la U de Chile: opciones de compra inútiles y millones conversables

Mercado: Colo Colo afronta millonaria demanda interpuesta por Darío Lezcano

La demanda que Darío Lezcano le puso a Colo Colo podría costarle mucho para el mercado de pases que se avecina. “Corresponde al arriendo de pase que no se le pagó al jugador tras su salida de Juárez de México”, agregó el citado comunicador de ADN Deportes.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Vale decir, serían 808 millones de pesos chilenos a pagar por las arcas de Blanco y Negro, aunque resta que todo se resuelva para definir eso. Quizá sea la lección que faltaba para que en la cúpula alba dejen de ir a buscar futbolistas a México. De hecho, ese mismo año 2023 les pasó algo similar con un colombiano que llegó desde suelo azteca.

Darío Lezcano y Fabián Castillo llegaron desde México a Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Fabián Castillo, quien apenas se bajó del avión redujo prácticamente a cero todas las esperanzas en torno a su fichaje por el Eterno Campeón. “No llego en el mejor momento”, confesó el futbolista, quien venía de Xolos de Tijuana y luego de su paso por el Cacique, fichó en Deportivo Cali. Por los albos, el caleño jugó 19 partidos, anotó dos goles y repartió dos asistencias. ¿Otro refuerzo que llegó desde México? Sebastián Vegas, quien arribó este año cedido desde el Monterrey.