Gustavo Quinteros quedó en el recuerdo de Colo Colo en su primer ciclo, entre otras cosas, por su constante petición de refuerzos, un ítem que lo marcó al fin de sus días en Pedrero. De hecho, fueron varias las transferencias que recibieron cuestionamientos para el DT.

Y que reflotan esta semana, cuando la directiva de Blanco y Negro avanza para que Quinteros lidere su segunda etapa en el estadio Monumental. Cuestiones que parecen no importar en la plana mayor que encabeza Aníbal Mosa, el principal promotor de este retorno.

De hecho, hubo un director de ByN que tras la salida de Quinteros, habló públicamente. Y dejó acusaciones graves en contra del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia. “Hubo situaciones con jugadores: no corresponde que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes“, dijo Matías Camacho en una entrevista con DaleAlbo en diciembre de 2023.

(Pepe Alvujar/Photosport).

Cuando recién se había resuelto no renovar el contrato del DT en el Eterno Campeón. “Conversar con representantes no es apropiado. El caso de Ramiro González se conversó en el directorio. Yo lo planteé”, manifestó Camacho sobre el vínculo que firmó el zaguero central de los albos.

(Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Un año con la posibilidad de renovación automática, objetivo que sí consiguió el actual defensor de Everton. Por ende, fue parte del equipo campeón en 2024 bajo la dirección técnica de Almirón. Pero hubo otra incorporación muy discutida. Que, para colmo, tuvo un rendimiento paupérrimo: el paraguayo Darío Lezcano, quien después habló pestes de Quinteros.

Los escándalos con refuerzos y agentes que salpicaron a Quinteros y lo sentenciaron en Colo Colo

Fueron varios los refuerzos de Colo Colo que visó Gustavo Quinteros y fueron seriamente cuestionados, además de Ramiro González. También el paraguayo Lezcano, quien llegó con un sueldo millonario desde el Juárez de México luego de una vasta estadía en Europa.

“Es una situación gravísima: que un jugador haya tenido un agente toda su carrera efectivamente, pero para llegar a Colo Colo lo haga con el mismo representante del técnico. Y que haya tenido que cambiar sólo para llegar a Colo Colo, me parece que a lo menos tiene que llamarnos la atención. Es anómalo en cualquier parte del mundo”, manifestó Matías Camacho.

(Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Hubo otro futbolista cuyo arribo a Macul generó muchas sospechas. Sobre todo después del rendimiento que dejó en su fugaz paso por Chile: el venezolano Christian Santos, quien lució el “10” del Cacique en la campaña 2021. Llegó en agosto y un año más tarde, terminó su contrato con apenas un gol a su haber. Y ahora, qué pasará…