Analizan la primera polémica de Gustavo Quinteros antes de volver a Colo Colo: “Pasa en la política…”

Colo Colo vive una etapa clave, porque en Blanco y Negro están buscando entrenador tras el despido de Jorge Almirón y todo apunta a que el elegido es Gustavo Quinteros.

El director técnico argentino nacionalizado boliviano es la prioridad para el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, y ya avisó que tiene ganas de retornar a Macul.

“Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver“, dijo Quinteros a radio ADN.

Ex goleador de Colo Colo analiza al polémico staff de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros aún no confirma su regreso a Colo Colo y ya protagoniza una polémica, porque en su nuevo cuerpo técnico tiene como asistente a su hijo Rodrigo Quinteros, de nula experiencia, a quien puso en Gremio.

La decisión de trabajar con su hijo fue analizada por el ex goleador del Cacique Carlos Gustavo de Luca, quien en diálogo con RedGol no se complicó por la situación.

“Le vendría bien a Colo Colo hoy. Ya conoce el paño, ya salió campeón en el club, conoce la institución y yo creo que hoy le vendría bien que llegue”, dijo en primera instancia.

Gustavo Quinteros junto a su hijo Rodrigo en Gremio, donde fue despedido.

Sobre el staff indicó que “pero eso pasa en todo aspecto de la vida. Pasa en la política, pasa en todo que ponen a la gente de es gente de su confianza. Uno siempre critica a los políticos que trabajan con los hijos, los tíos, pero yo creo que, por ejemplo en mi caso, tengo dos hijos varones grandes y confiaría totalmente en ellos si están capacitados para hacerlo”.

“No lo veo mal. Si están preparados para hacerlo, yo no lo veo mal. No lo veo mal porque son gente de su confianza y confía plenamente en ellos”, cerró el ex artillero noventero de Colo Colo.

