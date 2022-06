Christian Santos se va de Colo Colo dejando pobres números en menos de un año. El delantero dijo no haber tenido tantas oportunidades, pero aceptó que no estuvo a la altura.

Colo Colo se rearma con miras a la segunda rueda del Campeonato Nacional y si bien todavía no tiene refuerzos, sí comienza a limpiar la casa. El martes recién pasado se oficializó la salida de Christian Santos, quien deja el Cacique tras un paso sin pena ni gloria.

El delantero venezolano-alemán fue una de las cartas para potenciar la delantera el año pasado, pero desde su arribo en septiembre nunca pudo demostrar su nivel. Lesiones y un rendimiento paupérrimo mientras estuvo en la cancha fue el saldo de uno de los fichajes más cuestionados del último tiempo.

Ya con su salida confirmada y un acuerdo económico que dejó contentas a ambas partes, Christian Santos tuvo sus últimas palabras para Colo Colo. A través de su cuenta de Instagram, el artillero se despidió del club, aunque con algunas frases que dan que hablar.

"Hoy ha llegado el momento de despedirme de Colo Colo, una institución que me abrió sus puertas y de la cual siento un profundo respeto. Quienes me conocen saben cómo vivo esta profesión y en estos 8 meses no fue la excepción", comenzó explicando.

Tras ello, Christian Santos lanzó un dardo contra Gustavo Quinteros por no darle los minutos que esperaba. "Aunque hubiese querido tener más oportunidades para demostrarlo, hoy le digo a toda la hinchada, con más o menos palabras, que todos los días desperté con la ilusión del primero y con ganas de lograr grandes cosas con el equipo".

Pero más allá de su crítica, el delantero reconoció que no estuvo a la altura de lo que es el Cacique. "A pesar de que las cosas no salieron como esperaba, asumo mi parte de responsabilidad, pero en mi carrera siempre trato de llevarme lo mejor de cada club donde he jugado".

Finalmente tuvo palabras para los albos. "Quiero agradecer a toda la hinchada, compañeros, cuerpo técnico, directiva, empleados del club, a todos los que confiaron en mí y a los que no, por permitirme ser parte de esta historia. ¡Dale Albo!", cerró.

Christian Santos finaliza así su etapa en Colo Colo y parte a buscar nuevos desafíos. Se espera que su próximo destino esté en Europa, aunque con el nivel que mostró, no tendrá fácil encontrar equipo.

Revisa la despedida de Christian Santos de Colo Colo