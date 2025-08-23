Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Mientras Jorge Almirón cobró 2 millones de dólares, esto pide el tapado para reemplazarlo en Colo Colo

Tras la salida del adiestrador, ahora se indica que se estudia la chance de un experimentado como Gerardo Martino. Aunque la cifra es récord para el fútbol chileno.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo quiere a Martino para reemplazar a Almirón
© PhotosportColo Colo quiere a Martino para reemplazar a Almirón

Colo Colo quiere dar vuelta la pagina tras la burlada salida de Jorge Almirón. El adiestrador firmó su finiquito y ahora asumió de forma interina Hugo González y Luis Pérez. 

Sin embargo, en ByN no quieren dejar pasar el tiempo y según palabras de Aníbal Mosa ya se trabaja en el nuevo cuerpo técnico. 

Filtran el verdadero monto del finiquito de Jorge Almirón: “Colo Colo lo paga en cuotas”

ver también

Filtran el verdadero monto del finiquito de Jorge Almirón: “Colo Colo lo paga en cuotas”

El tema a decidir es cuánto se está dispuesto a pagar por el próximo entrenador del Cacique. En especial porque ahora está fuera de puestos de copas internacionales y aún debe remontar varios puntos en la Liga de Primera. 

Así las cosas existe ya un registro previo que fue lo que se pagó por Jorge Almirón. Lo que ya desató cuestionamientos debido a que el DT recibía cerca de dos millones de dólares por temporada

¿Cuánto va a pagar Colo Colo por nuevo DT?

El tema es que dentro de los candidatos ya se deslizaron nombres como Gustavo Quinteros, “Vitamina” Sánchez, y Pablo Guede. Pero ahora se sumó el nuevo tapado como Gerardo Martino

El entrenador rosario de 62 años cuenta con una extensa trayectoria. Lo que incluye selección de Argentina y México, Barcelona, Newells y su última etapa en Inter Miami. Pero la piedra de tope sería su salario. 

Publicidad
Martino cuenta con experiencia en Mundiales y en el fútbol europeo

En la selección de México alcanzó a recibir tres millones de dólares. Pero el DT trasandino al saltar al Inter Miami elevó considerablemente sus pretensiones. 

Según AS USA, su salario llegó a los cinco millones de dólares por año. Cifra que aún está lejos de Lionel Messi que es el mejor pagado en dicho club de la MLS con 12 millones de la moneda estadounidense.

Publicidad

Por lo que ahora ByN debe decidir si vuelve a romper el chancho por este experimentado adiestrador o busca nueva alternativa en la banca técnica. 

Lee también
¿Y Colo Colo? Gustavo Quinteros es tentado por otro histórico club
Colo Colo

¿Y Colo Colo? Gustavo Quinteros es tentado por otro histórico club

Filtran el verdadero monto del finiquito de Jorge Almirón: “Lo pagan en cuotas”
Colo Colo

Filtran el verdadero monto del finiquito de Jorge Almirón: “Lo pagan en cuotas”

“Profesionalismo y compromiso”: La escueta despedida de Colo Colo a Jorge Almirón
Colo Colo

“Profesionalismo y compromiso”: La escueta despedida de Colo Colo a Jorge Almirón

Video: Bruno Barti celebra su regreso a la Roja con asistencia en México
Selección Chilena

Video: Bruno Barti celebra su regreso a la Roja con asistencia en México

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo