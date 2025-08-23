Mientras Jorge Almirón cobró 2 millones de dólares, esto pide el tapado para reemplazarlo en Colo Colo

Colo Colo quiere dar vuelta la pagina tras la burlada salida de Jorge Almirón. El adiestrador firmó su finiquito y ahora asumió de forma interina Hugo González y Luis Pérez.

Sin embargo, en ByN no quieren dejar pasar el tiempo y según palabras de Aníbal Mosa ya se trabaja en el nuevo cuerpo técnico.

El tema a decidir es cuánto se está dispuesto a pagar por el próximo entrenador del Cacique. En especial porque ahora está fuera de puestos de copas internacionales y aún debe remontar varios puntos en la Liga de Primera.

Así las cosas existe ya un registro previo que fue lo que se pagó por Jorge Almirón. Lo que ya desató cuestionamientos debido a que el DT recibía cerca de dos millones de dólares por temporada.

¿Cuánto va a pagar Colo Colo por nuevo DT?

El tema es que dentro de los candidatos ya se deslizaron nombres como Gustavo Quinteros, “Vitamina” Sánchez, y Pablo Guede. Pero ahora se sumó el nuevo tapado como Gerardo Martino.

El entrenador rosario de 62 años cuenta con una extensa trayectoria. Lo que incluye selección de Argentina y México, Barcelona, Newells y su última etapa en Inter Miami. Pero la piedra de tope sería su salario.

Martino cuenta con experiencia en Mundiales y en el fútbol europeo

En la selección de México alcanzó a recibir tres millones de dólares. Pero el DT trasandino al saltar al Inter Miami elevó considerablemente sus pretensiones.

Según AS USA, su salario llegó a los cinco millones de dólares por año. Cifra que aún está lejos de Lionel Messi que es el mejor pagado en dicho club de la MLS con 12 millones de la moneda estadounidense.

Por lo que ahora ByN debe decidir si vuelve a romper el chancho por este experimentado adiestrador o busca nueva alternativa en la banca técnica.