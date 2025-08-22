Filtran el verdadero monto del finiquito de Jorge Almirón: “Colo Colo lo paga en cuotas”

Jorge Almirón dejó de ser oficialmente el entrenador de Colo Colo. Tras la caída ante Universidad Católica, el adiestrador trasandino decidió dar un paso al costado y dejó su cargo.

“Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024”, fueron las palabras utilizadas para su despedida a través de las redes sociales del Cacique.

Por lo mismo este viernes, asumirá la dupla interina conformada por Hugo González y Luis Pérez. Los históricos ex jugadores albos, serán los encargados de dirigir ante Palestino y luego el Superclásico frente a Universidad de Chile.

Sin embargo, uno de los temas de mayor repercusión tiene relación con el monto que recibirá Jorge Almirón por su salida anticipada del Cacique. En primera instancia se habló de tres millones de dólares. Luego de 2,5 y hasta de un millón por su salida.

Pero este jueves, Daniel Arrieta en Todos Somos Técnicos reveló el verdadero monto que se pagó por su salida. “Lo que me dijeron es que el monto fue 750 mil dólares, y será pagado en cuotas. Esto es por todo el cuerpo técnico”, detalló.



Ahora el comunicador indicó que le informaron que dicho monto es como “pagarle hasta diciembre”. Pero no se descarta que lo estás cifras ahora compliquen las arcas de ByN en la llegada de un nuevo adiestrador.

¿Cuál fue el rendimiento de Jorge Almirón en Colo Colo?

En total, Jorge Almirón alcanzó a disputar 83 partidos en la dirección de Colo Colo. De ocho monto fueron 39 victorias, 23 empates y 21 derrotas. En tanto hubo 118 goles a favor y 85 en contra. Lo que finalmente arroja un rendimiento del 56,22%.

Además logró dos títulos: el campeonato nacional de la Liga de Primera en 2024 y la Supercopa 2024 ante Huachipato.