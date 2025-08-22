Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Los jugadores en capilla de Colo Colo contra Palestino: se pueden perder el Superclásico ante U de Chile

Dos jugadores de Colo Colo están al borde de la suspensión: el Cacique enfrenta a Palestino en la previa del Superclásico frente a Universidad de Chile.

Por Diego Jeria

Los jugadores en capilla de Colo Colo ante Palestino, pensando en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos jugadores en capilla de Colo Colo ante Palestino, pensando en la U.

Colo Colo abre la fecha 21 de la Liga de Primera, como visita contra Palestino este viernes. Los albos vienen de ser goleados por Universidad Católica, lo que sentenció la salida definitiva de Jorge Almirón como DT del Cacique.

Pero Colo Colo además de enfrentar a Palestino tiene un ojo puesto en su subsiguiente partido: el Superclásico frente a Universidad de Chile, por la vigesimosegunda fecha del campeonato nacional.

Y una preocupación para el derbi criollo son Claudio Aquino y Emiliano Amor. Ambos jugadores registran cuatro tarjetas amarillas y de ver otra cartulina quedarán suspendidos y fuera del Superclásico contra el archirrival.

En capilla y titulares

Cabe recordar que tanto Aquino como Amor aparecen considerados en la formación titular de Colo Colo ante Palestino, y deberán tener recaudos si quieren decir presentes contra la U.

Colo Colo enfrentará a Palestino pensando en el Superclásico contra la U.

Colo Colo enfrentará a Palestino pensando en el Superclásico contra la U.

Contra el Tino, Colo Colo lamenta las bajas de Arturo Vidal y Sebastián Vegas por sanción, Alexander Oroz por lesión, Óscar Opazo por precaución y Alan Saldivia no entró en la nómina de los entrenadores interinos.

Publicidad

Colo Colo formará contra los árabes con Fernando De Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant en ataque.

El duelo entre Palestino y Colo Colo está programado para este viernes 22 de agosto, desde las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna. El partido por la fecha 21 lo arbitrará Héctor Jona.

Lee también
El potente llamado de Amor a Colo Colo tras salida de Almirón
Colo Colo

El potente llamado de Amor a Colo Colo tras salida de Almirón

Barti queda loco con este jugador: "Casi nadie lo puede parar en Chile"
Chile

Barti queda loco con este jugador: "Casi nadie lo puede parar en Chile"

Los 5 jugadores que terminan contrato en Colo Colo
Colo Colo

Los 5 jugadores que terminan contrato en Colo Colo

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules
Chile

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo