Colo Colo abre la fecha 21 de la Liga de Primera, como visita contra Palestino este viernes. Los albos vienen de ser goleados por Universidad Católica, lo que sentenció la salida definitiva de Jorge Almirón como DT del Cacique.

Pero Colo Colo además de enfrentar a Palestino tiene un ojo puesto en su subsiguiente partido: el Superclásico frente a Universidad de Chile, por la vigesimosegunda fecha del campeonato nacional.

Y una preocupación para el derbi criollo son Claudio Aquino y Emiliano Amor. Ambos jugadores registran cuatro tarjetas amarillas y de ver otra cartulina quedarán suspendidos y fuera del Superclásico contra el archirrival.

En capilla y titulares

Cabe recordar que tanto Aquino como Amor aparecen considerados en la formación titular de Colo Colo ante Palestino, y deberán tener recaudos si quieren decir presentes contra la U.

Colo Colo enfrentará a Palestino pensando en el Superclásico contra la U.

Contra el Tino, Colo Colo lamenta las bajas de Arturo Vidal y Sebastián Vegas por sanción, Alexander Oroz por lesión, Óscar Opazo por precaución y Alan Saldivia no entró en la nómina de los entrenadores interinos.

Colo Colo formará contra los árabes con Fernando De Paul al arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant en ataque.

El duelo entre Palestino y Colo Colo está programado para este viernes 22 de agosto, desde las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna. El partido por la fecha 21 lo arbitrará Héctor Jona.