Los incidentes ocurridos entre U. de Chile e Independiente han conmovido a todos. Por esta razón, desde Colo Colo a través de Hugo González quisieron entregar su apoyo.

El partido entre el Bulla y el Rojo no se pudo terminar debido a los hechos de violencia registrados dentro del Estadio Libertadores de América. La sangre de hinchas escribió nuevamente una de las historias más tristes que recuerde el fútbol sudamericano.

El apoyo de Colo Colo a U. de Chile

Mientras Universidad de Chile vivió un infierno en Argentina por todo lo ocurrido con Independiente, desde Colo Colo fueron recibiendo las imágenes de lo acontecido como la mayoría de la opinión pública. Los Albos quedaron impactados y solidarizaron con los Azules.

Hugo González, quien esta semana debuta como técnico interino del campeón chileno tras la salida de Jorge Almirón, entregó su respaldo total en nombre de Colo Colo a sus pares de Universidad de Chile. Gesto de grande.

“Primero que todo, por intermedio de esta acción nosotros queremos como institución dar todo nuestro apoyo a la gente de Universidad de Chile. Lamentablemente ayer en el partido con Independiente tuvieron algunos incidentes donde algunos hinchas terminaron heridos, complicados de salud“, comenzó diciendo el DT de Colo Colo.

Lo sucedido en Argentina no ha dejado indiferente a nadie en Chile y más allá de la rivalidad deportiva, González quiso dejar en claro que estaban con el Romántico Viajero en esta situación. “Esperemos que estén bien, se recuperen y tengan un buen retorno. Dar nuestro apoyo total a toda la gente de Universidad de Chile“, cerró el DT en conferencia de prensa.

Los Albos abrirán la fecha 21 ante Palestino en La Cisterna este viernes 22 de agosto a las 15:00 horas. Hugo González hará su estreno como técnico interino con Luis Pérez como ayudante. Colo Colo buscará volver al triunfo luego del traumático cierre de ciclo de Jorge Almirón.