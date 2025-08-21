Repudio generalizado han causado las desafortunadas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti. Rodrigo Goldberg, histórico de U. de Chile, le salió a responder.

Los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América entre el Romántico Viajero y el Rojo han causado impacto en todo el mundo. Las imágenes son terribles y se repiten hechos que ningún fanático del fútbol quiere ver en un recinto deportivo.

El enojo de Rodrigo Goldberg

Cuando todavía no había certeza de los heridos y si realmente había fallecidos en Avellaneda, el presidente de Independiente salió a hablar de lo ocurrido. Lejos de mostrar la madurez que un dirigente debería tener, apuntó directamente a los hinchas de U. de Chile y aseguró que no deberían sancionar a su club, cuando el tema deportivo había pasado a un segundo plano.

“Yo creo que acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente“, explicó Néstor Grindetti a TyC Sports. Muchos tildaron estas palabras de una indolencia total, cuando había hinchas de ambos clubes sangrando alrededor del estadio.

Rodrigo Goldberg, histórico delantero de Universidad de Chile, suele ser una persona medida en sus palabras. Sin embargo, esta actitud del presidente de Independiente colmó su paciencia. Usó sus redes sociales para responderle con palabras de grueso calibre.

“Púdrete, hijo de la grandísima”, escribió Goldberg, quien hoy se desarrolla como comentarista deportivo en TNT Sports y Radio Cooperativa. El ex delantero no aguantó que el dirigente quisiera sacar provecho de una terrible situación que nuevamente mancha el fútbol.

Rodrigo Goldberg jugó en Universidad de Chile entre 1989 y 1997, siendo campeón nacional en 1994 y 1995. También fue protagonista de la campaña de la Copa Libertadores de 1996, donde los Azules fueron eliminados en la semifinal ante River Plate con bastante polémica.