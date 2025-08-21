Las imágenes de incidentes en el partido de Universidad de Chile e Independiente han causado impacto a nivel mundial. Por esta razón, Fabián Estay pidió una medida que acabe con este tipo de problemas.

El encuentro entre el Bulla y el Rojo debía ser una fiesta, pero terminó siendo una de las noches más tristes que recuerde el fútbol sudamericano. Hinchas de ambos equipos se enfrentaron y el partido se debió suspender. El deporte rey suma una nueva herida que será difícil de cicatrizar.

El pedido de Fabián Estay

Uno que vio las imágenes que conmocionaron al mundo fue Fabián Estay. El histórico del fútbol chileno quedó muy afectado por lo sucedido en el Estadio Libertadores de América, por lo cual pidió que se tomen medidas concretas para que situaciones así no vuelvan a suceder.

ver también El mensaje que remece a la U: Díaz revela la drástica medida del plantel tras la tragedia en Avellaneda

“Se tiene que marcar un precedente, acá no importa quién comenzó, quién terminó, sino lo que se produjo en una cancha de fútbol. La inseguridad que hay, ya sea en Chile, en Argentina, en México, donde sea, yo creo que ya tienen que tomar medidas claras y ser contundentes. Tiene que ser duro el castigo para que intentemos que no vuelva a suceder“, indicó Estay a RedGol desde México.

“A veces los equipos no son ajenos a esta responsabilidad, porque muchos tienen contacto con las barras y tienen convenios, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en Sudamérica se ha manejado y también nosotros los medios de comunicación le damos mucho más valor o le damos tribunas a las barras cuando las entrevistamos“, reflexionó el ex jugador de U. Católica, U. de Chile y Colo Colo.

Un caos se vivió dentro del Estadio Libertadores de América. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Estay sabe que este tipo de incidentes no son nuevos en esta parte del planeta, por eso propuso una medida extrema para que no se vuelva a repetir lo visto en Avellaneda: que no ingresen los hinchas visitantes en los partidos de los torneos de la Conmebol.

“Yo creo que debe haber un castigo ejemplar. Los equipos que estaban dentro de la cancha, que estaban haciendo un partido normal para pasar a la siguiente ronda, se ven perjudicados por esta gente que está mal de la cabeza. Ya se tendrá que empezar a jugar Libertadores o Sudamericana con gente propia, sin barras visitantes hasta que esto se vaya erradicando“, cerró Fabián Estay.