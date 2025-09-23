Es tendencia:
El nuevo e importante partido de Rodrigo Goldberg: Se suma a uno de los candidatos a La Moneda

El Polaco formará parte del comando presidencial de una de las candidatas que lucha por suceder en noviembre próximo a Gabriel Boric.

Por Miguel Gutiérrez

Rodrigo Goldberg se suma al comando presidencial de una de las candidatas a La Moneda.
Rodrigo Goldberg se suma al comando presidencial de una de las candidatas a La Moneda.

El próximo 16 de noviembre, más de 12 millones de chilenos están llamados a las urnas para elegir al próximo Presidente o Presidenta de la República. Rodrigo Goldberg también formará parte de dicha cita.

Y es que además de elegir quién va a suceder a Gabriel Boric, también se debe renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y buena parte del Senado en todo el país.

Pero, los distintos candidatos que se la juegan por llegar a La Moneda van sumando nombres para sus distintos comandos. Uno de ellos fichó al Polaco en el área de deportes.

El nuevo partido que jugará Rodrigo Goldberg

Es así que Rodrigo Goldberg comenzará a jugar un nuevo e importante partido de cara a las elecciones de noviembre. Y es así que el actual comentarista se suma al comando presidencial de una de las candidaturas.

¿El llamado? De parte de la candidata de Unidad por Chile, con el apoyo de partidos como el PPD, PS, Partido Radical, Partido Comunista, Partido Liberal, Frente Amplio y Democracia Cristiana, Jeannette Jara, quien suma al Polaco como parte del comando y más específicamente como coordinador de deportes.

Una labor que la propia Jara destacó y alabó el aporte del comentarista de Cooperativa Deportes de cara a las elecciones de noviembre. “Rodrigo es un apasionado por el fútbol. Además, es un hombre transversal y está muy interesado en el desarrollo del deporte en Chile”, dijo la candidata oficialista a Al Aire Libre.

El Polaco Goldberg se suma al comando de Jeanette Jara. Foto: Ramon Monroy/Photosport

El Polaco Goldberg se suma al comando de Jeanette Jara. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Además, señaló los puntos que trabajará en su programa de gobierno de la mano del exjugador de Universidad de Chile. “Lo que queremos es retomarese gran momento de luz para el país que fueron los Juegos Panamericanos, aprovechar la infraestructura, y proyectar todo eso en un buen desarrollo deportivo para el país”, puntualizó al medio antes citado.

Entre los cuatro puntos del eje de deportes de la candidata de Unidad por Chile se cuentan la activación de barrios, apoyar el alto rendimiento, la modernización de las federaciones deportivas y trabajar en el deporte laboral.

