Nada al azar: Gustavo Álvarez confirma importante medida para revancha contra Alianza Lima

Universidad de Chile afina los últimos detalles de cara a la llave de revancha por Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El Romántico Viajero en la ida fue 0-0 por lo que todo se define en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Tengo todo el plantel a disposición a excepción de Marcelo Díaz. Tenemos que dominar el medio campo y tener contundencia en el arco rival para pasar la llave”, enfatizó Gustavo Álvarez en la conferencia de prensa de este partes.

El adiestrador tiene como gran preocupación definir al reemplazante de Marcelo Díaz, que por un desgarro no estará en el partido de vuelta. Pero la ausencia de “Carepato” además implica un especialista menos en la tanda de penales.

La llave sigue igualada sin goles, y de mantenerse la paridad se definirá en penales. Por lo mismo, Álvarez confesó que no dejan nada a la suerte y la tanda desde los doce pasos se practicó. Pero enfatizó que esto lo vienen haciendo siempre, por lo que es un ítem que conoce el plantel.

“Los penales siempre los practicamos”, expresó de entrada al ser consultado por el tema. “Nosotros cuando entrenamos pelota parada hacemos desde la salida del medio, saques laterales y hasta penales, porque puede pasar que tengas algún penal en los partidos. Siempre los entrenamos y los jugadores lo hacen por su cuenta y compiten entre ellos”, agregó.

Por lo que en la U no temen en llegar a una posible definición a penales para afianzar el pasaje a las semifinales de Copa Sudamericana. Lo que será clave con especialistas como Charles Aránguiz que arrastra 100% de efectividad.

¿Cuál sería la formación de la U vs Alianza Lima?

Con la baja confirmada de Marcelo Díaz, Universidad de Chile debe modificar su formación de cara al partido de este jueves 25 de septiembre. De esta forma Gustavo Álvarez le daría la chance a uno de los refuerzos que llegaron a mitad de año.

Esto tiene relación con el “Bigote” Rodríguez que en la ida cumplió con 45 minutos más que correctos y justamente en la posición del Bicampeón de América.

De esta forma, y de no ocurrir ningún imprevisto, el once estelar ante Alianza Lima sería con El once azul será con: G. Castellón; F. Hormazábal, F. Calderón, M. Zaldivia; M. Guerrero, C. Aránguiz, S. Rodríguez, M. Sepúlveda; J. Altamirano, L. Assadi y N. Guerra.

