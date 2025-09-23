Tras fallo Conmebol: La U presenta apelación y apunta a dos puntos claves para campaña internacional

Universidad de Chile enfrenta un importante desafío en la Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez buscará este jueves el pase a la semifinal del torneo ante Alianza Lima. Lo que es el gran objetivo en esta recta final de temporada.

Pero además de dicho encuentro, los azules se juegan otro duelo y de palabras mayores ante nada menos que Conmebol. Esto debido al fallo que se entregó a principio de septiembre y que tuvo relación a los hechos de violencia el pasado 20 de agosto.

Es que por lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América, se decidió la expulsión de Independiente y esto permitió que la U avanzara a los cuartos de final. Sin embargo esto no fue gratis y además implico una sanción deportiva y económica.

Por lo mismo ahora se busca disminuir ambos castigos y hasta llegar a la chance de tener un perdonazo antes de lo imaginado, o también ya pensando en la campaña del 2026.

La apelación de Universidad de Chile ante Conmebol

Según indicaron en ESPN Chile, desde la concesionaria de Azul Azul apuntan a dos puntos claves “La apelación ya fue realizada y ahora se espera por la resolución”, indicaron este martes en Sportscenter.

“Son dos puntos importantes. El primero busca reducir al máximo la prohibición de jugar a puertas cerradas. Se apunta a reducir los encuentros de local”, detallaron. Incluso en el mejor de los casos se espera que en 2026 al menos disputar uno o dos partidos de local con público.

La otra petición se dirige a reducir o eliminar la multa de 120 mil dólares por gestos racistas. “En este punto la U se lo atribuye al clásico de la banana y que hace alusión a Marcelo Díaz en su pasado por Racing Club”, explicaron. Inclusive se mencionó que el capitán azul explicó esto en Conmebol para evitar especulaciones. Por lo que se espera una resolución favorable.