“Mi primera reacción…”: Abogado de la U filtra momento clave en fallo de Conmebol

Universidad de Chile logró ganar en el fallo ante Conmebol. El Romántico Viajero se mantiene en competencia y ahora disputará los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Decisión en la que Independiente fue el principal afectado ya que quedó descalificado de la competición y sin opción a disputar los minutos restantes como tanto comentaron. Medida en la que fue clave el abogado paraguayo Gerardo Acosta.

El especialista fue contactado por Azul Azul y confesó cómo se dio la chance para superar al Rojo. “Yo comencé a trabajar con ellos este año. Nosotros contamos nuestra defensa en los errores organizativos”, indicó de entrada en conversación con Radio Continental.

Pero tras ello, filtró el momento clave que marcó la defensa de la U ante Conmebol. Lo que al final terminó con equipo dirigido por Gustavo Álvarez en carrera por el título.

“A mí la gente de U de Chile me llama a la medianoche del día del partido (20 de agosto), yo no contesté porque estaba durmiendo”, expresó entre risas. “Al otro día lo ví, me desperté a las 5:30 horas, y mi primera reacción al ver el comunicado de Conmebol, fue que íbamos a ganar. Pero no ha sido un caso fácil”, agregó Acosta. Por lo que nunca hubo riesgo de una posible descalificación.

¿Qué va a hacer la U con el fallo de Conmebol?

Ahora el letrado reconoció que en Universidad de Chile esperan por los fundamentos de Conmebol para avanzar hacia el siguiente paso: apelar por los siete partidos de sanción de local y de visita. Esto en relación a la gran pérdida que significaría para el club.

“Aún no conocemos los fundamentos de la decisión, pero demostrar que los defectos de todo el evento lo que provocó que no se controlaran los desbordes de la barra de la U y de Independiente”, comentó.

“Es probable que apelemos. Todo depende de lo que digan los fundamentos. Era un caso muy complicado. En mis años como árbitro del TAS, entre 2014 y 2018, cuando uno recibe los descargos ya tiene una idea del fallo. La decisión se tomó después de la audiencia”, sentenció.

Cabe consignar que se estima que el lunes a primera hora se entregue dicho documento. Tras ello, la U tiene siete días para entregar su apelación.

