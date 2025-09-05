Tras semanas de incertidumbre, finalmente se reveló cuál es el castigo de la CONMEBOL tras los incidentes entre Universidad de Chile e Independiente, en donde los azules clasificaron a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, pero además, ambos clubes recibieron un fuerte castigo.

Los incidentes en el partido de vuelta contra los Rojos terminó con una veintena de heridos y más de 100 detenidos, por lo que el partido fue suspendido cuando empataban por la cuenta mínima. Tras esto, el organismo decidió que los azules siguen en carrera y se enfrentarán a Alianza Lima.

Pero a pesar de la buena noticia que recibió el cuadro de Gustavo Álvarez, se sumó un duro inconveniente: Una dura sanción económica y disputar los próximos siete duelos de local y siete partidos de visita sin público, lo que significará una perdida monetaria para ambos equipos.

Las cifras que la U perderá por partido sin público

Según revela La Tercera, la concesionaria no recibirá una cifra cerca a los 7 millones de dólares al jugador sin público, ya que los tickets que se venden cuando se juega en el Estadio Nacional alcanzan una suma de 900 millones de pesos chilenos por partido.

A esto se suma la multa económica directa, en donde los azules deberán pagar la importante cifra de 270 mil dólares (261 millones en pesos chilenos).

Este monto es correspondiente a dos multas, una de 150 mil dólares y otra de 120 mil dólares, por la “infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL en concordancia con el artículo 27 del mismo cuerpo legal”.

¿Cuándo regresa U de Chile a las canchas?

El próximo partido de los azules será por Copa Sudamericana en donde enfrentarán los cuartos de final contra Alianza Lima el próximo 18 de septiembre. Mientras que por el Campeonato Nacional, la U enfrentará a La Serena el 28 de septiembre.