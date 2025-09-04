Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque la Conmebol dio a conocer su fallo tras el escándalo ante Independiente en Avellaneda.

El ente sudamericano dio a conocer la resolución luego de la cancelación del encuentro y decidió eliminar al cuadro argentino de la competencia.

La Conmebol resolvió que los azules sigan en competencia, por lo cual la tienda chilena se medirá con Alianza Lima en los cuartos de final.

La fuerte reacción de Independiente en X

El equipo argentino quedó muy molesto con la decisión de la Conmebol, por lo que publicó un fuerte afiche en su cuenta de X.

En ex red social del pajarito Independiente se descargó con el siguiente mensaje: “perdió el fútbol, ganaron los violentos”.

En Universidad de Chile anunciaron que van a apelar al castigo, de un total de 14 partidos sin público. El Rojo posiblemente también haga un reclamo a la Conmebol.