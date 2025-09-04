Universidad de Chile clasificó oficialmente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, esto tras conocerse el fallo oficial de la Conmebol, que descalificó a Independiente, por los violentos y criminales hechos ocurridos en la revancha jugada en Avellaneda.

Sin embargo los azules aún no pueden cantar victoria cien por ciento, pues el fallo es apelable. Y eso es seguramente lo que hará Independiente para intentar revertir la eliminación por secretaría.

De hecho, la misma Universidad de Chile, en voz del presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que el Chuncho apelará a Conmebol pese a obtener la clasificación: en la U quedaron furiosos y consideran injusta la sanción de siete partidos a puertas cerradas como local.

“Contra esta decisión cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol en el plazo de siete días corridos contados desde el día siguiente a la notificación de los fundamentos de esta decisión conforme al artículo 64.1 del Código Disciplinario de la Conmebol“, aclaró el mismo organismo del fútbol sudamericano en el fallo.

ver también Conmebol toma decisión y Universidad de Chile clasifica a los cuartos de final de la Sudamericana

Sale carita la apelación

Agregaron que “de conformidad con el artículo 64.4 del Código Disciplinario de la Conmebol, la cuota de apelación de USD. 3.000 ha de ser abonada mediante transferencia bancaria“.

La U e Independiente apelaran al fallo de la Conmebol: cuesta 3 mil dólares.

Publicidad

Publicidad

Es decir, tanto la U como Independiente tienen hasta el próximo jueves 11 de septiembre para apelar al respectivo castigo de la Conmebol en Copa Sudamericana 2025.

Cabe recordar que Universidad de Chile visitó a Independiente por la revancha de los octavos de final del certamen continental. Con el marcador en empate 1-1 parcial (global de 2-1 favorable a la U), el partido se suspendió por enfrentamientos entre hinchas azules y rojos en el estadio Libertadores de América.

ver también U de Chile furiosa con Conmebol pese a la clasificación en Copa Sudamericana contra Independiente: “Apelaremos”

Sin embargo vendría lo peor: barristas de Independiente realizaron una criminal encerrona a los hinchas de la U, con total complicidad de la policía argentina. Ahí se canceló definitivamente el partido. Y no hay que olvidar que todo apunta a que la cobarde actitud de los locales tiene toda la pinta de haber sido orquestado desde antes.

Publicidad